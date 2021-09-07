菅義偉被「用完即棄」　日本到底想要怎樣的首相

日本自民黨9月29日改選總裁，先前一直積極部署連任的首相菅義偉卻峰迴路轉地於上周五（9月3日）突然宣布不會競逐，變相放棄連任之路。菅義偉不屬於自民黨中的任何派閥，一直被認為是接替安倍晉三的臨時工，免於各派閥去年就相位展開激烈權鬥。因此菅義偉自從執政以來，各大派閥已盤算着到底什麼時候應該將他推下首相之位，改由心水人選上位。



菅義偉當初以無派閥的身份出任首相，一度令外界猜想這可能是日本走出派閥政治陰霾的契機。然而至今看來，菅義偉的失敗再次反映了日本的所謂民選政治，只是派閥操弄的黑箱政治。各個派閥為了自己的利益作政治投機，真正重要的並非政治人物到底有什麼執政理念。



隨着今年東奧順利完結，經濟似乎也比去年有復甦的跡象，自民黨內各派又再開始在水底下爭權。上月底之前，菅義偉還為角逐連任而四處奔走。然而上月底開始，本來在7月仍支持菅義偉的自民黨內兩大派閥細田派（安倍派）及岸田派相繼表態不支持菅義偉。由於細田派和岸田派分別已在參眾兩院佔有96席及46席，加起來已接近自民黨參眾議員總數的四成，菅義偉勝算甚微，自然放棄角競連任。

派閥壟斷利益 選舉無法改變

大派閥一方面不滿年屆82歲的二階俊博把持幹事長已達五年，希望防止二階派繼續以支持無派閥的菅義偉賺取政治利益；另一方面它們也不希望原本只是暫時被推上相位的菅義偉能坐穩首相之位，變相增加了黨內競爭。岸田派的代表人物岸田文雄更是在黨內提出了高層「一年一屆，最多三屆」的改革公約，名義上是改善日本「老人政治」的問題，事實上是衝着已任幹事長五年的二階俊博而來。細田派加入混戰，更反映了至今仍在派內握有實權的前首相安倍晉三對這位舊部也是抱着「用完即棄」的心態。

因此，無派閥的菅義偉能出任首相只能時勢剛好需要有一個人「暫代」首相一職，日本政治依舊仍然是由大派閥所牢牢地操控。對於誰人出任自民黨總裁及首相，或是黨內要職，所考慮往往並非他們的政績、政綱和執政理念，而首先是由派閥之間依靠各派閥的利益作競爭。而掌握要職的人，又往往為了繼續擴大派閥影響力，而首重於扶植派系內的新人。政治人物花費心力在政治計算上，而非真正的工作上，長期成為日本派閥政治的黑暗面。

在這種情況下，雖然日本有民主選舉，但民眾對於自民黨這種黑箱政治操作也鮮有置喙空間。這除了因為日本行的議會制令民眾無法直接選出首相之外，更主要的原因是自民黨不管執政如何，幾乎都能贏得選舉。自民黨從戰後以來幾乎一黨獨大，依靠的是其與商界、農界的共生關係，自民黨為了政治獻金及黨員退休後出路，長期都以服務大企業財團為宗旨。例如大量急待民生問題解決例如勞工工時過長所做成的「過勞死」問題，永遠因為財團的反對而在檢討之中。

日本自民黨內第四大派閥首腦岸田文雄是此次菅義偉的主要挑戰者。（路透社）

在過去的幾十年間，其他黨派雖然能贏得大選，例如1994至96年代的日本社會黨的村山內閣以及2009至11年的民主黨執政等，反映了民眾也想改變政治問題。然而，多年來政府與企業的強烈共生關係，以及大企業的巨大影響力都壓止這些挑戰舊體制的黨派發揮。最終民眾也明白選舉根本無法改變政治腐敗的現實，因此坐擁大量資源人脈的自民黨才能繼續獨大，反之其他政黨最終慢慢走向萎縮消亡。

就像過去一年，日本處理新冠疫情表現未見好，經濟也陷入低谷，安倍三支箭的經濟改革幾乎被「清零」，菅義偉的支持度更跌至28%。但由於其他黨派幾乎都難以與自民黨競爭，因此自民黨執政就算再差也不影響其繼續在日本政壇保持主導地位。即管有民主選舉這個形式，但日本政治卻仍然如一片泥沼。