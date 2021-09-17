內地經濟轉型是香港發展機遇

本周四（16日），有官媒背景的《證券時報》發表了題為「SPAC上市競爭升溫 香港優勢得天獨厚」的文章，指出特殊目的收購公司（SPAC）在美國持續火熱並取得成功，但這種上市方式也有着一定的風險；而香港作為中資公司上市的熱點及成熟的金融中心，是SPAC上市方式的絕佳試點。



今年以來，內地經濟發生巨大變化。中央政府對不同熱門行業都推出了規管措施，對它們的經營各自造成一些打擊。例如內地今年以來對樓價強烈的監管致使很多房地產企業陷入經營困難，當中包括近月陷入財政困難接近破產邊緣的恒大集團。然而，在對眾多行業發出辣招的同時，中央政府卻對金融市場改革及發展相當積極。

內地金融改革與開放

一方面，銀保監及中證監等持續一直以來對外開放金融市場和人民幣國際化等國策，及時提出政策更新；另一方面，又推出了以新三板為基礎宣布籌組北京證券交易所（北交所）及正式啟動粵港澳大灣區跨境理財通等重點金融政策。這次官媒提到SPAC試點也是期望金融業發展能更多元化。

無可否認，中央近來非常重視扶助金融業發展。這些政策顯示出國策正在進行宏觀的經濟轉型，漸漸將資金從一些傳統資產轉移到金融市場。眾所周知，中國內地的資產管理與其他西方國家很不樣的其中一個地方是很多資金長期都投資到房地產，這不單形成樓價炒賣影響民眾的生活，更將資金活動鎖死於固有資產上。相對而言，中國人較少將資產放於金融市場投資。金融市場對經濟發展有宏觀的幫助，然而房地產市場發達主要只能惠及地主，對實體經濟欠缺正面作用。近年中央愈發注重改變這種經濟結構，目的正是將沉積於房地產的資金疏導至金融市場幫助金融市場成展。

港交所將於今年第三季，就是否在港設立特殊目的收購公司上市制度（SPAC, Special Purpose Acquisition Company）諮詢市場意見。

金融發展對香港是機會

既然金融發展是中國重要國策發展方面的重點，那作為成熟金融中心的香港更顯得有其價值。香港近來有不少金融政策和措施都與內地發展息息相關，例如近年中資企業來港新上市或回流的機會漸多，香港與內地得以互惠互利。又例如這次《證券時報》提到香港可以是SPAC上市的重要試點，也可看出對於內地而言，香港的金融市場地位重要且值得善用。

因此，香港也不宜妄自菲薄，更加應該利用好金融業的既有優勢，配合國家對金融業的重點發展方向。香港與內地從來都是有利共生的關係。只要香港能做好自己的責任，自然能共享中國崛起的發展紅利。