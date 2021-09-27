台海局勢繫於一個關鍵

國民黨主席選舉告一段落，朱立倫在改選中以45.78%得票率當選國民黨黨主席，中共總書記恢復發賀電的慣例。儘管賀電中習近平仍然強調「當前台海形勢複雜嚴峻」，卻為已經緊張多年的兩岸關係釋出不少善意，尤其是賀電中表明「全體中華兒女要和衷共濟、團結向前」，並且期望「兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎......為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。



相對過去幾年的兩岸關係，是次的賀電明顯地表達了北京仍然願意「求同存異」的清晰立場，特別是在「九二共識」、「國家領土完整」等問題上期望與國民黨通力合作，避免兩岸的和平受到傷害。

朱立倫與江啟臣的大不同

過去幾年，兩岸關係一直以來都處入緊張的狀態。不論是民進黨有關兩岸的政策，抑或國民黨的立場言論，都似乎有意挑戰北京在「國家統一」和「領土完整」上的立場。其中代表新生代的國民黨前主席江啟臣在2020年角遂黨主席時，就屢次談及「九二共識有些舊了」，令人質疑有意改變黨內多年以來對堅持「九二共識」的立場。江啟臣甚至提倡所謂的「憲法九二」，更是創造出一種模糊的兩岸說法，實際上卻是擴大國民黨在兩岸問題上的操作空間。因此，江啟臣在2020年當選國民黨黨主席，亦改變了自1988年以來中共總書記向國民黨主席當選人發賀電的慣例。國民黨打算「左右逢源」的立場不但是引發兩岸之間的矛盾，更是觸發了國共兩黨之間的不信任與猜疑。

國民黨新主席朱立倫堅持「九二共識」的立場實際上是給台灣上了重要的一課。朱立倫在國民黨黨主席選舉的取態成功令國共兩黨恢復賀電的接觸，關鍵在於重大的原則問題上朱立倫在沒有採取「模糊」的態度。面對江啟臣以「新名詞」的方式闡述其兩岸的立場，朱立倫就直接指出這些新名詞的不必要，並且清楚說明他所支持的「九二共識」就是國民黨一貫對於「一中」的立場，並無其他名詞補充。這種簡單、清晰的說法就已經直接釋去兩岸之間的疑慮，亦重新恢復兩黨之間的對話空間。而過去幾年民進黨曖昧不清的立場，正正是導致台海緊張關係的主要原因，台灣方面的政治菁英不能不正視相關問題的嚴重性，並且及時作出修正。

國民黨主席選舉電視政見會9月4日登場，候選人之一的前黨主席朱立倫（中）出席，會中指出兩岸關係重中 之重，不是用唸的，是實際去做；面對對岸，就是基於黨章、黨綱規定，以九二共識等推動兩岸交流，「我們是在野黨，如果不強，誰跟你簽什麼約」。（中央社）

台海和平繫於良性互動

外國以至台灣媒體多年以來觀察台海局勢都經常以「北京來勢洶洶」的角度評論分析，然而台海的和平局面實情卻只是繫於當初海峽雙方所達成的共識底線。自兩岸恢復對話以來，北京非常清楚地表明對於「領土完整」的堅持和決心，在互相堅持政治基礎下，所有溝通、合作、交流都是北京樂見其成的良性互動，而台灣海峽的和平亦在於互信交流。可惜的是，台灣方面的政黨人物一直以來都以「九二共識」、「兩岸關係」而作政治炒作，甚至發展成顧左右而言他的「兩岸論述」。

如今國民黨新主席朱立倫重申兩岸之間的政治基礎，亦不再左右逢源地創建新的論述，是為兩岸關係回暖的關鍵一步。維持台海和平之路既長又遠，但千里之行就始於足下。