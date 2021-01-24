美國因素難預測　中國放眼世界的戰略

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-24 07:00

拜登於本周三（20日）正式就任美國總統，甫上任便簽署十多項行政命令推翻特朗普時代的一些政策。而此刻世界最關心的是，他會否也改變特朗普政府對中國的極限施壓政策。不過，中國雖然期盼拜登政府能令中美關係重回正軌，但並不可能將希望都押注在單一問題上，尤其是這是個不為中國控制的因素。因此，不管拜登主政下的中美關係要如何發展，中國也有自己的路要走。

無可否認，美國是世界上最重要的國家，中國未來的發展與安定必然受到中美關係所影響，但美方能否重歸理性務實，本質上並非中國力所能控的範圍。中國不可能坐在一邊乾等美方關照，將國家所有希望寄望於他人，因此從中國政府的角度看，主動出擊及提高中國發展的推力，更能減低中美關係繼續低迷的風險。

中國商務部本周表示，未來將進一步擴大自貿網絡的範圍，推動與更多貿易伙伴簽訂自貿協定，貿易投資自由化便利化，例如加快推進中日韓自貿協定談判，推動與海合會、以色列、挪威等自貿談判進程，以及積極考慮加入CPTPP等。中國會在合符自身改革發展需要的前題下，進一步探索如何與國際規則接軌，例如在零關稅、放寬市場準入等方面努力。

這份聲明提到不少合作伙伴，但對美國卻隻字未提。當然這不表示中美貿易和合作就不重要，估計未來中美還得為被特朗普擱置了的貿易戰再展開談判。但是這也說明，中國的眼光並不只放在美國，而是放眼世界。中國視美國為世界多邊關係中的一個重要元素，但卻不是唯一元素，它同時也準備與更多的伙伴展開更密切的合作。美國如果能與中國雙向而行尋求共識固然是很好，不管美方是否願意，中國也已準備好其全球布局。

美國眼中幾乎只有中國

相對而言，現在的美國政壇除了美國的內部問題外幾乎眼中只有中國。拜登及其新政府的主要官員近來雖然也提及俄羅斯的挑戰，但幾乎異口同聲都談及中國是美國最大的挑戰或威脅，在各自己的領域指出他們會推出相應的政策應對中國。雖然他們也提到要聯合盟友，但主題離不開是要一起應對中國。

新任美國財政部長耶倫（Janet Yellen）指新政府的目標是使用所有工具應對中國的濫用經濟行為，追究北京的責任。（美聯社）

從這點上看，雖然拜登可能比起特朗普更理性務實，但就像1970至80年代應對日本崛起一樣，美國最大的共識仍是以一切阻止挑戰美國單極地位的任何挑戰者。眼下足以挑戰美國的只有中國，眼光自然集中在中國。當然，經歷過貿易戰以至於新冠疫情，美國也知道中國與日本有很大差異，美國也沒有能力像當年擊敗日本一樣對付中國，因此中美關係將來要如何發展還是難以預判。也正是如此，中國更加不應將自身的發展全部寄託於中美關係上。