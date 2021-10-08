施政報告｜治港者應該承諾告別「劏房」

本星期三（10月6日），行政長官林鄭月娥出席《施政報告》電視論壇時，表示不打算使用「劏房」形容分間樓宇單位，並說選擇什麼類型房屋居住屬於「個人選擇」，又指社會上亦存在着一些規格較大、「可以接受」的合法「劏房」，甚至聲稱有年輕人只是因為想保留私隱才主動選擇入住「劏房」。不過，她亦補充說明確實有部分「劏房」的居住環境非常惡劣，所以現屆政府嘗試透過建設過渡性房屋等政策處理問題。



林鄭月娥出席《施政報告》電視論壇。（廖雁雄攝）

在林鄭月娥成為行政長官前，政府統計處進行過兩次針對分間樓宇單位住屋狀況的主題性住戶統計調查，估算該類單位在2014年與2015年分別有86,400個及88,800個，到2016年進行中期人口統計時則推算為92,656個，而且在2015年時只有18.1%的住戶對單位居住環境感到滿意。去年「劏房」租務管制研究工作小組報告委託了「政策二十一」進行同類調查，則估算出2020年全港共有100,943間「劏房」，亦即林鄭月娥上任以後相關單位數字有所增加。

關注更遜中央官員

今年7月，國務院港澳辦主任夏寶龍便在講話談到期盼香港能於2049年中國實現第二個「百年奮鬥」目標時告別「劏房」、「籠屋」。此外在剛過去的國慶日前後，中聯辦主任駱惠寧、副主任盧新寧都曾探訪「劏房」、「籠屋」住戶，期間後者感慨地稱「讓孩子們在這樣的環境下生活長大，實在太對不起他們了。希望在大家的共同努力下，香港能盡快徹底告別劏房」，而值得注意的是他們其實都於前兩年才來香港履新任職。

中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶。（中聯辦）

反觀長年在特區政府為官的林鄭月娥，對於盡快處理「劏房」問題似乎卻是一直不上太心。早於2011年她還是發展局局長的時候，就已經說「不能一刀切取締劏房……要做的是盡量確保改裝劏房的工程符合樓宇安全的標準，特別是防火方面的標準」，到2013年作為政務司司長主持扶貧委員會又指「很想幫助這些工廈的劏房戶……但需要多些時間去解決我們現在面對的問題」，這樣也就難怪她到今時今日都不肯正視徹底解決香港的「劏房」問題。

告別劏房當列優先

近年特區政府真正推出本港「劏房」的針對性措施，實際只有即將提交立法會進行最後審議的租務管制法案，而且條例內容至今還存在着不少漏稅，譬如沒有設定標準租金、留下「空窗」期」和縱容非直接出租方式避開規管的漏洞。與此同時，儘管當局官員多次否認這是將「劏房」合法化，業主團體代表亦威脅稱他們考慮完全退出市場，但實情卻是不少居於「劏房」的住戶近月已遭大幅加租。

新一份《施政報告》或許因為是本屆政府任內最後一份，以致很多政策都沒有具體時間表或指標。但告別「劏房」乃香港頭等大事，重要性甚至不比告別社會動蕩低。在「止暴制亂」上展示了雷厲風行決心的香港政府，實應以最少同等的力度向社會承諾，何時及如何告別「劏房」。