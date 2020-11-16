油麻地奪命火｜支援少數族裔　關懷社群需要

油麻地廣東道唐樓周日（15日）晚上的奪命火災，導致七死十一傷，死傷者主要為尼泊爾裔人士。事發原因待查，從現場消息推斷，單位欠缺消防設施，而大門位置的地板放上蠟燭，燒着旁邊的隔音板，難以逃生。火災已成，治療傷者是頭等任務，其次要料理家屬的情緒和住屋。事件同時值得當局檢討，未來如何加強支援尼泊爾及其他少數族裔社群，包括加強防火意識及注意公共安全。

火警據報是因為有群組舉行生日派對兼慶祝尼泊爾新年，而活動之一是在大門地上燃點蠟燭，期間懷疑燒着旁邊的隔音板。此外，肇事單位處身唐樓，消防設施不及新式大廈；而單位若然是無牌經營餐廳，或許連滅火筒等基本裝備也從缺。消防處稱花了八分鐘救熄火警，意味火勢並非異常猛烈，相信是濃煙密布加上難以逃生才致慘重死傷。

有女親友趕抵伊利沙伯醫院了解。（余睿菁攝）

印度及尼泊爾文化中，民眾會在排燈節點燃蠟燭或者油燈，象徵光明、財富和幸福，驅走黑暗，少數族裔可能直接把門口地上進行的家鄉習俗搬到香港。但香港居住和消遣的室內空間普遍較小，容易堆滿雜物，同類行為萬一出事後果不堪設想。即使意外並非頻密發生，但社會不能忽視平時的安全風險。再者，肇事單位附近樓層和大廈也布滿劏房，點燃爉燭要格外留神。有人認為這是老生常談，但今次火災可能反映防火意識仍然要加強推廣。少數族裔會否較其他市民需要更多資訊和支援，這也值得當局留意。

保習俗、重安全 合作不分族裔

為免悲劇重演，政府和民間必須合力除去安全風險。固然未必所有舊樓也符合資格安裝消防水缸和花灑系統，政府亦要致力協助舊樓成立業主立案法團，協助法團統籌消防設施。部門亦要加緊要求業主租戶清理樓梯和走廊，拆除違規構築物，取締無牌食肆等，並嚴懲違規者。

改革裝備需時，短期內要靠民間提高警覺。本地社群要主動接觸尼泊爾社群，解釋客觀環境未必適合某些習俗做法，部分活動或要有所遷就。政府也可研究在節慶期間，如何便利少數族裔在安全情況下燃點排燈，他們亦可考慮會否有其他方式代替在地上點燃火蠟燭。另外，民間亦可派發用少數族裔文字印製的防火資訊，鼓勵當中的舊樓住戶添置滅火筒等，由住戶層面降低火警發生機會。

在今次火災中，油尖旺區區議員和一些支援少數族裔的本地人漏夜前赴醫院支援，協助死傷者和家屬聯絡和福利事宜，值得肯定。期待區議會和關注人士持續關注死傷者的災後需要，並聯繫不同少數族裔社群，與政府部門共商提升舊樓安全水平和大廈管理之法。