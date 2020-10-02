《麥路人》與資本主義的窮人困境

電影《麥路人》在疫情期間上畫，故事以麥難民所遇困境作為藍本，描述角色各因不同因由，無奈以一間24小時營業的快餐店為家。現實中，或許市民在麥記各有際遇，有人因為貧窮、有人因為不能面對過往，但不論故事寫實抑或離地，劇本合不合理，電影背後窮人所面對的困境，也值得社會深思。

作為電影，《麥路人》的悲情一方面固然是劇本主動為之，但另一方面，故事亦反映窮人拼盡氣力仍不能扭轉命運的悲劇。對於大部分的麥難民而言，角色在衣食住行上的悲劇滲透在故事不同角落。阿博帶着深仔在波鞋店外的垃圾桶裏回收殘舊波鞋，在公廁洗淨舊鞋轉手賺錢；媽媽與囡囡在茶餐廳食二手飯，再將慈善團體的「愛心飯」裝進飯壼；有人要藉九龍灣開倉回收謀生時，第一反應竟然是九龍灣距離太遠，「不知要行多久」。

電影背後窮人所面對的困境，值得社會深思。（《麥路人》劇照）

悲劇貫穿衣食住行

電影展現了資本主義下「貧窮」的面貌。或許有人認為貧窮是窮人自招、自討苦吃，但貧窮其實有社會結構成因，很多基層本身已是輸在起跑線上，沒法參加資本累積的遊戲。根據2019年統計，現時本港共有140.6萬被界定為貧窮人口，以一人住戶計算，每人每月收入中位數可低至4000元。《麥路人》的角色不是天馬行空，因而也更見香港現況的可悲。市民如要以此收入在香港尋覓居所，在貧窮的催迫之下，有水、有廁所、有冷氣的快餐店自然變成了上策。

貧窮迫使人在衣食住行之間掙扎，打破了不少人尋覓安樂窩的夢想。但若貧窮再加上不幸，更足以讓窮人永不翻身。故事裏董浩博幫過每一個人，但他面對病魔時，只能不斷否認事實。貧窮讓人無法為未來的風險準備（工作三餐不繼，難有儲蓄，自然不會考慮醫保，病時更無能力維持生計），因此當風險成真，疾病對窮人做成的打擊，也比一般人更加致命。一旦跌入貧窮陷阱，窮人更難以單靠自身力量擺脫貧窮。

政府應有角色

麥難民的生活細節，盡是衣食住行的挑戰，那些從黑暗中透來的曙光，大都來自街坊、社福團體，甚至來自麥難民——阿博本身。夜晚街頭的一個「食物站」雪櫃裏面可能放了一些急凍食物、幾個生果，有團體會向長者派飯，連阿博都會為麥難民找來工作機會。然而，沒有多少人因為政府而得救。

電影情節多少帶點煽情催淚，角色病的病、死的死，最終命運變「好」的角色，也無一不作出犠牲。或許不少觀眾對於「為何他們不領綜援」的疑問，讓人想起政府官員要改變綜援觀感的構想。然而在改變觀感之外，政府仍要面對市民基本的居住問題，改善最低工資待遇，針對他們退休、醫療不受保障的生活現況，循提高最低工資、改善公營醫療系統、全民退保等方向，為貧窮人口拉起社福安全網。

從《麥路人》裏，觀眾除了看見故事的悲情，貧窮線下的市民如何收入低微，難以扭轉個人命運的灰暗亦令人嘆息。或許香港政府的官員可以進場看一遍《麥路人》，支持香港電影之餘，也透過電影間接了解一下香港的貧窮人口可以貧窮到怎樣的境地。