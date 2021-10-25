東鐵綫過海段分流客量　香港更需整全規劃

在多番延遲後，東鐵綫過海段終於有期。港鐵在上周五（22日）公布將於明年6至7月通車，新線一方面可以紓緩荃灣綫過海、紅隧巴士過海和灣仔北交通的擁擠，但另一方面，金鐘站能否應付四線人流，全線九卡車能否及時接載乘客出門，也不無疑問。



東鐵綫的總點站將由紅磡延伸至金鐘，途經會展。雖然只是增加兩站，但自2012年動工起，項目經歷紅磡及會展站工程失誤、新信號系統故障，通車日期由2020年底延至明年中，經歷工程數度超支，如今預計耗費830億元公帑。如立法會議員田北辰所說，工程的教訓莫過於政府不能再以「擁有權模式」委託港鐵興建鐵路，杜絕港鐵視政府為提款機，港鐵必須為工程各項問題包底。

分流客量 亦須分流規劃

過海段有完工之日，市民必然期望這筆公帑最終物有所值。新線料可起分流作用，吸納部分港鐵荃灣綫和巴士過海客量，減省新界東過海時間，亦可紓緩灣仔北的交通負荷。

然而，過海段通車亦可能會引起新問題。四線交匯的金鐘站要承受額外客流，現時上下班逼爆月台的場面相信只會更常出現，來往港島東的乘客最受影響。第二，他日恢復通關，東鐵綫客量流再增，加上全線使用九卡車後，可能會不勝負荷。雖然港鐵可以安排短程車及加密至每兩分鐘一班車，但車程仍可能會受前面列車上落客的阻滯拖延。

說到底，比交通分流更根本的是城市規劃分流。一天香港的經濟活動留在維港兩岸，過海交通難見改善。因此，《施政報告》提出的北部都會區可以是一個答案。新界居民若可以在區內或鄰近地區尋找工作，減少往返港九的需要。港九居民亦可以北向上班，南向下班，善用現時道路和交通工具的剩餘運載能力，長遠平衡整體南北載量。

連同巴士一同規劃交通

另外，亦如屯馬綫全線開通打擊巴士業務，東鐵綫過海段通車後，專營巴士業務料亦受影響，尤其是沒有過境和機場線的新巴。縱然巴士服務是私人營運，企業有責任維持財政，但巴士同是公共服務，萬一因為長期虧蝕等問題而減班脫班，受害的始終是廣大市民，因此政府必須有整全的交通規劃。

一個方法是，既然政府主導港鐵股權，政府可以提出港鐵與巴士公司轉乘優惠，以調低收費鼓勵巴士鐵路互相接駁，補足巴士失去的客源。另一個方法是，只要能保持路面交通暢順，來回九龍和港島北岸的巴士行程不比鐵路長。若然佔用路面最多的私家車數目可以減少一至兩成，騰出路面給巴士以至其他公共交通工具，亦可幫助巴士爭回客量，給市民真正交通選擇。