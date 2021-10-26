立法會選舉在即　境外選民能否投票？

12月立法會選舉的提名期即將展開，選舉管理委員會於本周一（25日）發布立法會選舉活動指引。然而，指引未解決境外選民能否投票的問題，選管會主席馮驊表示沒有權力處理此事及目前未收到任何通知。負責的政制及內地事務局應清楚交代安排。



綜合內地、本地和外國人口統計，境外居港人士估算為數十萬，若然當中有三成人是選民並有意投票，那就是十餘萬人，佔香港總選民3%至4%。也許按人數計，這批選民不會帶來關鍵影響，但從權利的角度看，只要力所能及，政府也要保障合資格者行使投票權。

在去年原定立法會會期完結之前，社會已經提出關口、郵寄和電子投票選項，政府亦曾因應防疫而延後選期，惟至今未見說法，顯得優柔寡斷。負責投票資格的部門是政制及內地事務局，選管會僅獲法例授權發出選舉活動指引，提醒候選人及相關人士對選舉法例的規定，以及訂立行為守則。

選管會主席馮驊公報新安排。（余俊亮攝）

蹉跎一年仍然無果

選管會早在去年10月已經發表報告，提出政府要預備足夠準備時間讓選舉事務處預先為境外投票選民作登記，安排足夠工作人員等，並把方案交由立法會決議。政府在去年11月的《施政報告》的〈附篇〉亦表明「研究在內地設立投票兼點票站」。但一年過去，當局似乎沒有公開舉行相關諮詢活動，讓境內外港人就應否納入其他投票方法或挑選個別地方開放投票表達意見。

議員和政黨在這一年不斷追問進展，政府依然顯得猶疑不決。政制及內地事務局局長曾國衛在今年1月表示「正全力推進完善選舉制度和安排的法例修訂工作，稍後當有具體方案時會盡早提交立法會審議」。到了9月底，曾國衞再在立法會被追問，他僅表示法律和技術事宜仍未穩妥，只確定正研究關口設票站。

直到今個月發表的《施政報告》〈附篇〉，政府交代在接下來的公共選舉中落實的優化措施包括「在內地當局同意後」為居於內地但因疫情未能回港的選民「作出特別投票安排」，但仍未敲定具體的做法。到了本周一馮驊的說法，似乎局方仍無定案。除了是選民未必能投票外，參選人和選管會亦無法判斷應否安排資源拉票和籌備人手物流。

立法會選舉投票安排成為焦點。建制派一直熱衷推動在內地港人投票。（資料圖片）

去馬與否亦要交代

為何政府如此拖泥帶水？可能當局5月以前一直忙於處理完善選舉制度條例法案，及後立刻又要按照新規定來安排選舉委員會界別分組選舉。但無論選舉制度的方法如何改動，境外選民問題也要處理。誠然郵寄和網上投票並非海外通用，香港當下不推行也可理解。若然港府在爭取過後，內地擔憂關口票站有防疫風險，港府亦要盡早交代，讓參選人和選管會集中應付本地選舉。

立法會過往多次討論改革選民資格，尤其對何謂「通常居港」一詞沒有清晰定義，只是政府一直避談，以致今天「臨急抱佛腳」。特首林鄭月娥日前發言指無論在城規、土地開拓、房屋興建等「應該看得更長遠」，選舉制度又何嘗不是？社會憧憬疫後人口流動恢復，港人仍會四出奔走，即使本屆選舉只限境內進行，政府早晚也要拋出迎合人口流動的投票制度改革方向。