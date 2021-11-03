虛假「安心出行」為社會安全帶來風險

根據當局最新規定，進出不同政府部門轄下公共設施前必須使用「安心出行」應用程式掃描場所二維碼，不過在政策生效第一日就有五人涉使用虛假「安心出行」進入灣仔入境事務大樓被捕，其中包括兩名入境處職員及一名審計署職員，牽事的四人使用假冒安心出行應用程式，另外一人則出示過往使用「安心出行」進入大樓的截圖，意圖模仿已進行掃描二維碼的程序。



假「安心」加重社會成本

一旦假「安心出行」造成防疫缺口，帶來的後果將難以想像，所以不論是創作或是行使假「安心出行」的人都應該要嚴懲，尤其公職人員更不應知法犯法。現時入境處及審計署均表示，被捕的職員昨日已被停職，而警方亦已以涉嫌行使虛假文書方向對違規者作出調查，相信可以對大眾作出警惕作用。

另外網絡安全及科技罪案調查科亦針對假「安心出行」採取行動，相關網站現時已被移除。儘管有關程式現時不能下載，但較早前已下載於手機者仍然可以正常獨立運作。即使該程式內的免責聲明中提到只用作學術討論、無意取代「安心出行」，但它始終未有完全禁絕市民濫用機會，因此它還是可能對本地疫情管控構成風險，而官方自然也需要採取行動取締這類仿製程式。

B類餐飲業都應強制「安心」

除了政府場所之外，其他人流更多的私人地方其實亦應該考慮盡快類似措施。坊間就有意見認為容許堂食一桌最多四人和經營到晚上十時的B類餐飲業亦具備相應條件作為下一個推行強使用制「安心出行」的場所。現時A類運作模式餐飲業務可以免除到訪者使用「安心出行」，C類與D類運作模式餐飲業務則都已經強制使用「安心出行」，而將此一要求拓展至B類食肆相信可以增加市民使用「安心出行」的誘因。

當然，社會各界在討論如何擴大「安心出行」使用層面的時候，不能忽視市民使用門檻限制，例如仍然有大量長者未懂得如何實際操作手機流動應用程式。日前副政府資訊科技總監黃志光在電台節目表示，市民如有需要可透過 WhatsApp應用程式向2019冠狀病毒病WhatsApp熱線查詢這種叫人以另一個更複雜的應用程式查詢的做法簡直是本末倒置，沒有照顧到無法使用手機程式者的需要，這種欠缺同理心的表現必須扭轉才行。