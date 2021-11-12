COP26 | 各國有認真面對氣候問題嗎？

隨着聯合國第26屆氣候峰會已臨近尾聲，中美兩國在周三（10日）峰會中亦達成《關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，兩國同意建立定期工作會議，並進一步在二氧化碳排放、減少甲烷排放等多個方面加強合作。即使在峰會之初，美國總統拜登一直針對中國國家主席習近平沒有出席峰會大造文章，然而中國最終仍然承諾了「十五五」時期逐步減少煤炭消費。



然而，在各方批評中國應對氣候暖化的行動有所不足同時，美國媒體《華盛頓郵報》偵查報道卻發現事實上全球196個國家均「瞞報」了每個國家的溫室氣體排放，總碳排放差距更最高可達133億噸。出席峰會國家領袖都聲稱要積極回應氣候變化，可是各國卻在通報溫室氣體排放上多番取巧，這又是否反映各國都在消費氣候暖化議題，而非認真看待此一問題呢？

2021 年 11 月 4 日在英國格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變化會議 (COP26) 期間，海洋叛亂活動家暴性工業捕魚。(REUTERS)

各國均以取巧方式計算碳排放量

不論是在哪個國家，政客各取所需地選擇對自己有利的碳排放計算方法。根據《華盛頓郵報》調查，196個國家向聯合國提交溫室氣體排報告裏有不少跟其實際碳排放氣體存在極大差異，相等於20.89億輛汽車所排放出的溫室氣體。

當發達國家有自行一套方法進行計算國家的總碳排放量，發展中國家又有另一套標準，而且發展中國家毋須每年提交有關數字。澳洲就刻意把山火所造成的大量二氧化碳排放勾除在計算之內，而歐洲則把焚木等能源發電勾出計算方法。在這種結果下，今日各國在會場內所討論的減排份額，都不是按照它們排放的溫室氣體實際數字。

2021年11月1日，在英國蘇格蘭格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變化大會（COP26）上，一名男子調整了樂施會活動家的英國布雷鮑里斯·林肯的“大頭”。

生物質燃料（biomass fuels）是否可再生能源？

有關生物質燃料（biomass fuels）的爭議，尤其能夠反映出各國面對氣候暖化態度的落差。儘管歐盟承諾在2030年前減少55%的溫室氣體排放，並且有絕大的信心達到目標，然而歐洲所使用的「可再生能源」卻有高達六成包括所謂「有機的生物質燃料」（biomass），亦即通過焚燒木屑、有機廢物，甚至其他農作物從而產生能源作電作用。

這些生物質燃料是否真正有助於減少溫室氣體排放，本身就是很值得質疑的。畢竟焚燒這些木屑時亦同時會產生大量溫室氣體，但它們產生的二氧化碳，在歐洲國家卻因符合聯合國「可持續性」的指引而不會計算在碳排放之內。其中，由於瑞典、芬蘭一直依賴生物質燃料作發電能源之用，故兩國亦一直反對改變此一安排。部份歐洲國家更不諱言表示，「這些燃料是為我們戰略的能源選項！」，言下之意是無意改變目前的能源組合，拒絕採取更積極的辦法應對全球暖化問題。

COP26峰會現場情況。（林蘭熹提供）

零碳排放仍然是空中樓閣的議程

會議之初，各國都表示今次將是人類文明最後一次機會，呼籲全球應更積極聯手處理氣候問題。然而，各國面對環境污染和氣候變化的態度，卻似乎未有如會議開始前的積極。這些高高舉起、最後輕輕放下，彷彿已逐漸成為了世界各國慣常應對問題的態度和辦法。當全球暖化的威脅早已迫在眉睫，減碳環保仍然是各國迴避的議程，所有國家再不改正，恐怕最終難免為此付上沉重代價。