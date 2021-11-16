外傭需求愈大　反映香港結構問題愈嚴重

沙田萬怡酒店下月8日起用作指定檢疫設施，提供500個房間供來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途，周一（15日）開始接受預訂，網站開放後不足半小時，已顯示去到明年2月已無房間供應，可見港人對外傭仍然有迫切需求。



無獨有偶，香港浸會大學社會學系在同日發布一項題為「家中的陌生人/傭工：在香港聘用家傭與家庭關係的綜合分析」的研究報告，進一步探討了香港家庭與外傭關係。比起過往一般多以家傭角度出發，研究他們在港的困難，是次研究以本地僱主角度出發，探討香港家庭聘用海外傭工的做法，並指出海外傭工對香港家庭的影響。

外傭需求有增無減且趨持續

研究結果指在2,003對妻子年齡介乎18至55歲的已婚夫婦中，有25.7%受訪家庭曾經或正在僱用外傭，同時，即使非中產家庭亦有很大的外傭需求，研究計算了受訪者的入息,居住面積,家庭財務狀態及教育程度得出一個中位數，發現有25％的來自中位數以下的家庭都有聘請外傭。

另外，香港夫婦對外傭的需求在過去40年來亦有大幅上升，由80年代結婚的夫婦，於婚後10年內開始聘用外傭比例為8%，至2010年代則大幅上升至30%；而且持續聘用外傭的數字亦有所上算，在一年、五年及十年內停止聘用的比率分別分別由9%下降至4%、38%下降至18%及68%下降至32%。

新世代結婚夫妻對外傭的需求明顯較高，每10對夫妻中，有3個家庭曾於10年內聘用外傭，以分擔家務及育兒負擔。（資料圖片 / 李澤彤攝）

難以擺脫的外傭困局

雖然聘用外傭的做法變得更持久，但並沒有變得更穩定，在所有曾聘用外傭的受訪者中，有三分之一曾經更換外傭；四分之一在開始聘用外傭的首四年內更換外傭。而僱主對外傭的平均滿意度，以10分為滿分亦只有6.16分。在香港家庭對於外傭的需求有所上升的同時，雇主同時落入一個即使對於外傭不滿意仍然受限於需要雇用外傭的困局之中。

其中一個造成上述現象的現因是因為外傭的存在成就了親身育兒空間，甚至為考慮生育第二胎提供了彈性。分析顯示有聘用外傭的家庭，每星期可減少高達6.5小時用於家務的時間，同時用於育兒的時間亦可增加高達3.4小時，當外分擔了家務之後，父母便有更多空間去專注做好育兒工作。另外研究又發現，聘用外傭與夫婦生育率有正面關係，對於有聘用外傭的家庭，生育第二名子女的機率，較沒有聘用外傭的夫婦多約13%。

浸會大學研究報告指出，對外傭的需求增加背後的其中一個原因可能與生活成本上漲有關，有家庭會通過以外傭照顧兒童或長者，換取自己外出就業的空間以賺取更多金錢。例如研究就發現有較低收入的藍領雙職家庭，加入了聘請外傭的行列之中，而部分個案靠外傭照料子女及年長父母。

香港人口老化問題日益嚴重。（資料圖片）

根源問題要解決

比起為香港家庭帶來正面影響，更適合用以形容聘請外傭所附帶的效益，似乎是應對香港社會結構問題的短期方案。雙職家庭的增加、出生率下降以及老年人口上升都已經是長存於香港的社會結構問題，愈來愈多香港家庭選擇持續聘請外傭，正正反映出香港政府未能有效解決以上問題，而市民需要通過以自己的方法應對。

近年政府推行居家安老的大方向，無疑有助於舒緩整體社會的壓力，不過要應對與雙職家庭相關的問題似乎仍需要更多著墨。舉例而言，我們可以參考外國增設照顧者津貼，如英國為每周為家人提供不少於35小時服務的16歲以上照顧者提供津貼支援，吸引家人留家提供照顧，同時減輕家庭的金錢壓力，減輕了照顧壓力同時亦是提供了更大的生育誘因。