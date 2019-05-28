居家安老、鼓勵生育做不到　納米樓可以休矣

行政會議成員、安老事務委員會主席林正財近日接受媒體訪問，直言時下成風的納米樓難以應付安老需要。納米樓空間狹小，令家庭分拆，長者自然欠缺親人支援；納米樓更延禍兩三代，其面積狹小，也令人放棄生育，打擊未來的人口增長。納米樓環境惡劣，更令人口問題更為嚴峻，實為本港房屋史上的一大污點，政府應盡快為之劃上句號。

近年納米樓成風，據政府數字顯示，面積低於20平方米（即215平方呎）的納米單位落成量由2015年的79個，大幅增加至2017年的691個，甚為驚人。當中部分單位面積更加低見100餘平方呎，而且「奇則」盡出，樓面設計極不適合居住用途，更遑論符合住戶的安老需要。誠如林正財所言，「廁所也改裝不到，談何居家安老？」。

納米樓面積有限，會促使家庭分戶，導致子女無法與父母同住，獨居長者也隨之增加。以2016年家庭住戶面積中位數161平方呎來說，200呎或以下的納米樓單位明顯難以容納兩個或以上的家庭成員，即或有父母及子女勉強同住，居住環境只會極其惡劣，更遑論子女一代或育有子嗣，故跨代同堂根本難以實現，讓長者於子女家居家安老只是不切實際；就算換作是子女購置納米單位予雙親安老，再僱用外傭打理其起居需要，納米斗室始終難以容下多人。

60年代買樓相對容易，而近年則興起「納米樓、豪宅價」，百多呎單位隨時要逾300萬元入場費，令不少年輕人感到買樓無望。（資料圖片）

坊間或有人相信，購買納米樓僅為踏上置業階梯的首步，住戶日後仍可隨物業升值，按家庭需要於私人市場中換樓，認為住戶絕不會於納米樓中「住過世」。誠然，納米單位定價相對較低，收入有限的市民以之為上車首選，而且近年樓市失控，納米單位價值也水漲船高。但不得不說，以上假設都只建基於樓市迷思，而置業始終非為短期之事，無人能擔保市況能長期向好，一旦樓市逆轉，納米樓業主或成最大輸家，住戶就算毋須賣樓解困，也須在蝸居度過一段頗長的日子。近年樓市波譎雲詭，去年樓價回落時更有負資產個案重現本港，換樓客的如意算盤似乎不乏變數。

納米樓既未能讓上一代頤養天年，亦不見有助育養下一代。香港人口急速老化，政府估計於2041年將有三分之一的人口年屆65歲，而勞動人口亦會降至49.5%，並且每名長者將須由1.8名適齡工作人士撫養，可見人口老化挑戰之大；然而，香港的人口增長緩慢，本地出生率過去一直維持低下，2017年的粗出生率更只有7.7%，接近歷史最低位的7%，預計未來將維持低位；而即使包括爭議不斷的新移民數字，未來的人口增長率僅為0.6%。假如政府要維持未來本港的競爭力，設法提升生育率乃應有之策。

如何鼓勵人民生育，是不少現代化國家和地區，都相當頭痛的問題。（資料圖片）

本港生育率低迷，不同社經因素，如人均收入升幅落後通脹、工時過長、缺乏家庭友善政策等均有所影響，但要數最為關鍵的，必為居住問題。香港住屋成本昂貴且空間狹小，本就不利生育。當夫婦二人生活於納米單位已見困難時，實在難有意欲育養小孩；再者，礙於居住空間有限，納米樓家庭一樣難以聘請外傭照顧兒女，這對不少夫婦均為在職人士的家庭來說，更為致命，他們甚或須依賴年長父母代為託兒，結果長者安老不成，更須要擔當照顧者的責任。

納米樓損害家庭的安老及育兒的功能，其害甚深。更甚者，當納米樓家庭既未能親手照顧雙親，同時亦未能育有下一代照顧自己，住戶本身也會被塑造成新一批的獨居老人，從而加重對社區安老服務的需求，故政府必須根治納米樓歪風，阻止劣質居住環境二次「製造」獨居長者。

香港人口老化問題日益嚴重，勞動人口將會愈來愈少。（資料圖片）

納米樓不宜居住，人所共知，早前長實集團執行董事趙國雄開腔批評，指面積只有200多呎的納米單位面積太細，實不適合居住。然而，政府卻一直未有意干預，只稱市場具明顯需求，僅呼籲買家加倍小心。現在身為行會成員的林正財公開批評納米單位，會否意味政府將着手規管，仍為未知之數。

不過，納米樓問題卻充分顯示住居空間如何影響退休安老、人口老化、甚至城市未來發展等問題，政府應摒棄「房屋歸房屋、人口歸人口」的割裂政策思維，在制定未來房策時應充分考慮社會未來各方面的發展需要。如要建設一個舒適、予人尊嚴和家庭友善的居住環境，政府絕對須從速設立適足居住面積，從而杜絕納米樓蔓延；特別當經過土地大辯論後，未來本港應不乏土地發展，政府應再沒藉口讓發展商繼續將貨就價。政府應從速制定未來土地及房屋發展的時間表，隨未來房屋供應逐漸到位時，按部就班地設立適足居住面積標準，讓市民能以合理成本居住於適切的住屋環境中。