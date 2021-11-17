重聘本地機師或可解決檢疫收緊問題

國泰航空在周三（17日）起收緊機組人員抵港檢疫措施，但跟「閉環管理」仍有距離，新冠病毒仍有機會在社區散播。那邊廂，媒體透露近來檢疫要求增加，已令有些機師離職，政府和航空公司可謂夾在兩難。近日有前機師稱願意在接受新檢疫安排下復役，而同類人手不少，政府和航空公司應積極招攬他們回巢，補充人手，以解燃眉之急。



在新檢疫安排下，回港後首三天機組人員每天最多只可以離家兩小時，餘下的檢疫期亦應盡量避免參與不必要的社交聚會，而外站期間的行動限制會增加。特首林鄭月娥指無法為機組人員完全不作特別安排，因為要顧及來貨供應和維持社會運作。然而，萬一機組人員帶疫回港，他們始終有機會把病毒散播社區，亦影響內地與香港通關進度。政府專家顧問許樹昌以及其他傳染病學者和醫生提議機組人員隔離七天，較為穩妥。

重聘本地機師解燃眉

這不表示社會就可忽視機師數量和換班安排的難處。有報章引述國泰考慮調整人手編制，將部分機師長駐外地換班，執勤兩至四個月後再回港接受隔離。這安排雖然有助減低病毒隨機師流入社區的風險，避免好像月初三名機師確診導致130名同袍隔離21天的突發狀況出現，但願意長期離港、離開家人的機師可能只佔少數，未必足以應付國際貨運航班。據稱有國泰機師難以接受過往和新檢疫措施，部分已向僱主請辭。若果情況持續，貨機機師勢必短缺。

有前機師接受《香港01》訪問，提議國泰可以重新聘請本地早前被解僱、現正待業或轉行的機師，人數估計逾200名。該前機師又稱接受新檢疫安排，可以在接受訓練後，熟習運作並駕駛貨機。既然有前機師願意接捧，國泰應該積極吸納他們，首要目標是補充辭職人手。若然人手相對充裕，政府和航空公司更可重新考慮七天隔離安排，鞏固外防輸入策略。

國泰航空要求豁免檢疫機組人員，回港後頭三日必須逗留家中。（資料圖片）

公司須助員工適應隔離期

在機師染疫事件，政府和航空公司似乎流於「睇餸食飯」，以致檢疫措施受制於現職機師人手和意願。雙方只要多想一步，從擴充機師着手，航空公司就有條件在維持業務、本地貨運供應穩定之餘，遵守更嚴格的防疫準則。即使世界疫情趨緩，各地防疫安排仍會維持至少半年至一年，增聘機師仍有一定效益。

當然，航空公司以至社會亦要多加留意機組人員連續執勤和檢疫的身心壓力。在台灣，有外籍機師在上月下旬猝逝，事後有指他之前20天連飛多個長途航班又要檢疫，不能隨便外出，生前曾與友人抱怨身心疲倦。當地空勤工會不排除死亡與密集工作有關，又指該機師的困境不是個別情況。姑勿論兩者因果關係是否屬實，機組人員即使當下接受新檢疫限制，實行之時也未必全盤適應，航空公司要提供情緒支援和鼓勵同儕互助，助他們度過這段非常日子。