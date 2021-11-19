善用區議會以提高行政部門表現

灣仔區區議會周二（16日）就召開大會討論大球場重建事宜，不過環境評估顧問公司代表就在區議員追問下透露，相關的數據取自2019年年中某個平日早上及黃昏，於銅鑼灣10多個主要路口收集，被當區區議會副主席林偉文批評提出的數據俹簁，不合時宜，而且未有涵蓋假日，不夠全面。及後與另一位區議員李碧儀拒絕按民政局要求在相關文件使用『「備悉」計劃內容」的字眼。



在區議員離職潮及宣誓無效被取消資格（DQ）之後，區議會的角色像落入了客位。由大球場重建方案交予灣仔區議會審議一事可見，政府部門不但未有著力認真審視評估報告，同時亦忽視了區議會其實亦有監督的職責。

航拍所見，主教山配水庫的缺口上搭建了一個玻璃幕頂及玻璃圍欄，地面則鋪設了大幅人造草皮，與起初曝光時的情況大相逕庭。（黃偉民攝）

部門忽視溝通的重要

區議會其中一個重要功能是代表當區居民，向政府部門反映意見。除此之外，區議員在地區事務上亦可以督促政府部門，提高行政效率。若然區議會逐漸不被重視，或者政府部門愈來愈少交代或匯報地區工作，督促行政的功能自然容易失效。

以主教山配水庫便為例，深水埗區議會早前成立了工作小組跟進保育情況。《香港01》周三（17日）航拍發現，配水庫缺口位置已被搭建玻璃幕頂及圍欄，並興建樓梯連接內部，地面則鋪設了大幅人造草皮。但有當區區議員指水務署未有會議上交代最新的工程進度，連該處已鋪設人造草皮及搭建玻璃幕頂都不清楚。翻查小組會議文件，亦只見水務署在本年3月時曾作出資料補充。

當然，行政部門並不用事事向區議會匯報，但在一些市民關心的區務上若能定期交代，以便區議會跟進了解，相信亦有助提高行政表現。

中西區民政事務專員梁子琪多次離席。（彭焯煒攝）

政府部門與區議會關係需要改善

誠然，現屆區議會在反修例風暴之下產生，當選的區議員亦多為泛民派別人士，區議員與政府部門一直有張力。社會更有聲明探討全面改革區議會，以令其去政治化，專注於地區事務。但不論如何，在現行制度之下，區議會仍然是重要的地區諮詢組織，而且經過宣誓後，在任的區議員都應符合出任公職的標準，因此區議會值得我們善用。

若然因為政府部門與區議員的關係欠佳，而令民生議題難以被完整反映及跟進，受害的亦只會是社會大眾。兩者的關係有必要作出修補，而行政部門亦應善用區議會這個官民溝通的橋樑，務實處理地區政務，時刻顧及全區福祉。