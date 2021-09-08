走出政爭泥沼　發揮區議員職能

截至近日，本屆479名原任區議員中260人辭任，8人因其他理由離任。特首林鄭月娥於周二（7日）出席行政會議前見記者指，將在當日開始分批向211名在任區議員發出邀請函，分四批進行宣誓，港島區議員將率先在本周五（10日）在北角社區會堂進行。政府不會即時公布宣誓是否有效，如有令人懷疑個案，亦會給予機會區議員申述，如有需要，當事人可徵求法律意見。



一同出席行政會議的民政事務局局長徐英偉回應記者提問時指出，即使有議員曾因初選案被拘捕，均會照樣收到邀請函，假若宣誓人於宣誓日故意明顯拒絕作出誓言，會按照條例考慮是否取消其區議員資格。通過以上的回應其實就可以明顯看到，政府真正會考慮的並非區議員的政治立場及取態，而是區議員是否真誠擁護基本法及效忠香港特區。倘若議員支持港獨，違反《港區國安法》，意圖分裂國家，當然是絕對不能接受，但若議員對政策及行政方面有異議，其實並不會影響區議員資格。

不逾越紅線 專注「做區」

現屆區議會在經歷反修例風暴期間產生，無疑令到區議會的職能及本質與原本的設定有所偏離，不少參選人以政治立場作招徠，然而卻未有盡力投入區議會的務實工作。例如被法庭發出拘捕令、已離港的深水埗前區議員劉家衡就曾於任期中在議辦外張貼「藍絲與狗不得內進」告示，其因為政治立場而拒絕服務大眾，絕非一個恰當的區議員。區議會其中一個最重要的功能，正正就是向政府提供有關當區的意見，假如議員蓄意忽略地區中某一群市民，與社區相關的意面就不能被完整且公正地反映。

要作一個真正令大眾滿意的區議員，理應秉持一個正確的「做區」心態，而非「搞政治」。以已辭任東區錦屏區議員李予信為例，他在接受訪問時表示會即使身不在其位，亦會繼續服務社區、保留聯絡方法、關注區內仍需跟進的個案及地區議題去「繼續與北角社區同行」。

我們一方面希望200多名現任區議員能順利宣誓，在餘下任期繼續發揮職務，協助政府部門做好地區事務。但另一方面，真正有心服務、回饋社會者亦毋須拘泥於一個身份之中。假如一些人因為種種原因而沒有了身份與地位後就不再去思考如何去實踐地區服務及工作，那麼他們的參選「初心」是甚麼？是撈取政治本錢、不怕造成社會及政治分化，還是真心希望務實地對社區作出貢獻？相信大眾都心裡有數。