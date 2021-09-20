選委會點票大甩轆　政府低效又一例證

本星期日（9月19日）是新一屆選舉委員會界別分組一般選舉的投票日，當日約有4,380名選民分別於5個一般投票站及1個警署專用投票站投票，然而直至下午6時選舉完結的逾3小時後，中央點票站才終於能在晚上9時10分左右開啟首個投票箱，完成公布所有所有分組選舉結果更要等到次日早上8時，期間多位參選人表示當局未有向他們提供充足資訊，選舉管理委員會主席馮驊事後亦承認今次的點票延期過程「不理想」。



比較在五年前舉辦的上屆選委會界別分組選舉，其時投票人數高達107,841名，投入服務的一般投票站有110個，兩者均達今次選舉的20倍以上。上屆選舉安排於2016年12月11日早上7時30分至晚上10時30分舉行，而中央點票站開啟首個投票箱的時間為次日凌晨12時45分，亦即投票完成的1小時15分鐘後；至於完成公布所有分組選舉結果的時間則為下午3時10分，亦即開始點票的14小時25分鐘後。

新式選舉安排不是藉口

今年選舉投票引進了新措施，包括使用電子選民登記冊系統發出選票，以及為年滿70歲長者、孕婦或因身體狀況難以長時間站立排隊人士設立「關愛隊」特別隊伍，當局自然需要另行習慣新的工作模式。另外，隨着年中選舉制度改革後有團體、個人選民因此失去投票資格，加上今次選委會選舉宣傳頻密程度較以往為多而讓部分市民誤會是區議會選舉，故此無可避免地也令選舉期間出現一些以為自己有投票資格的人前往票站碰釘。

馮驊表示，今次點票過程出現多項問題，令到點票延誤，向受影響人士致歉，又表示選管會會詳細檢討。（羅君豪攝）

然而這些問題多數都只影響投票過程，而對公開投票完成後的內部點票程序其實沒有太大影響。像是坊間稱為「電子點票」、當晚三度「卡紙」的光學標記閱讀機，明明早於過去幾屆選委會選舉即已經採用，跟今次使用電子選民登記冊系統發出選票的安排並無直接關係；至於其餘「關愛隊」排隊與選民資格問題，也都不是點票工作人員在閉門以後需要繼續處理的事情，可見點票緩慢絕對不能以新式選舉安排作為推搪責任的借口。

公務人員心態亟須改善

況且馮驊承認當晚確實存在「人為錯誤」、「判斷問題」，並稱個別點票人員做事欠缺靈活彈性，而這些有問題的員工又都是什麼人呢？政制及內地事務局局長曾國衛上星期曾為《紫荊》雜誌撰文詳述當局為了今次選舉「制訂周密計劃安排」，選舉事務處「安排約500名公務員出任選舉工作人員，負責在投票站執行投票工作或在中央點票站的點票工作」，可見點票人員主要還是那批習慣養尊處優、墨成守規的公務員。

點票工作遲遲未開始，有工作人員直接伏案大睡。（林頌華攝）

2016年，選舉事務處委任了約3,800名公務員處理選委會選舉投票日的工作，而以當年投票總數的107,841票及整個點票過程需時865分鐘計算，平均每位公務員每分鐘點票數目竟然已經僅得0.033票，也就是點一票要30分鐘。來到2021年，政府當局委任約500名公務員處理相同工作，投票總數減至4,380票，點票過程需時仍要590分鐘，換算下來便是今年每位公務員每分鐘平均點票數目進一步下降至0.015票，亦即點一票要67分鐘，速度效率之慢令人震驚。

正如早前「中國人民共和國」等錯誤一樣，選委會選舉點票嚴重落後再一次顯示特區政府內部的公務員團隊行事極度馬虎草率，並且完全沒有將手上事情盡快做好的想法，尤其今次事件期間不少候選人均指出他們向工作人員查詢後未得要領，如斯狀況正與普羅市民日常接觸政府獲得回應別無二致。今既然次選委會選舉被各方面視為改善本港發展的起點，那希望一眾身受其害的選委也能立刻觀手幫忙處理政府行政效率低下問題，這樣才算是真正為市民謀福祉。