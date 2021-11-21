社福撥款作用大　開源節流要審慎

周五（19日）有報章指政府將於來年4月開始，削減向社福機構發放的整筆過撥款百分之一，若落實將有164間正接受津助的機構受影響。報道指社聯亦曾經去信財政司司長陳茂波，希望豁免削社會福利資助，而若因財政考慮，亦期望今次措施為過渡性措施，並於未來檢討及恢復原來撥款水平。



政府有意削減社福撥款開支其實有跡可尋。自疫情發生後政府一直有推出各項救市及保就業的措施及津貼，政府帳目亦在很大程度上因而變成赤字，所以《財政預算案》提出了將會實施節流計劃，壓縮所有政策局及部門開支。在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，冀將經常開支撥款減少百分之一，而社福撥款亦正正就涵蓋其中。

「責任外判」造成社福困局

對於現時香港而言，削減社會福利未必是可值方向。現時政府應對社會福利問題時，主要是抱持著一種「責任外判」的取態，政府對於社會福利的定位主要是提供經濟支援，例如發放一筆過撥款予以非政府機構（NGO），再由NGO去決定如何運用撥款去構成社會保障。

通過撥款予機構運用無疑可增加社會福利服務的彈性，省卻政府繁複的行政程序，不過這種操作亦有其弊端。當香港的社福保障要依賴第三方提應服務，若可動用資金減少，社會福利服務就必然要從質素或數量中選擇其一去作出削減，結果對於社會有害無利。

現時福利服務主要通過人員提供，例如院舍的照顧人手及社工，削減社會福利會降低現時人手編制彈性，同時削弱了NGO在勞動市場聘請適合人員的資本，直接影響福利服務的提供，等於在現存殘缺的社福制度之上雪上加霜。所以即使要壓縮政府開支，亦不宜從社福撥款中著手。

勞服局局長羅致光在網誌中談「居家安老」，仍將視野局限在「人手供應不足」和「場地不足」。（高仲明/攝）

社福制度要再規劃

觀乎香港社會福利制度過份受限於經濟因素，政府要有效應對財政壓力，保持庫房財政穩健，可以採取的措施亦不外乎開源及節流。而當節流的位置落於社會福利之上，只會進一步深化現時的問題。因此政府首要避免此事發生，並嘗試在其他節眼上進行資源節流工作。

配合開源工作，理應可以有效令現行社福制度穩定運作，正如財政司司長陳茂波上周日（7日）在網誌中表示，今年度財政赤字將遠低於年初時的估算，其中一個原因為部份市區優質地段地皮高價售出。有學者甚至指出，印花稅上調及公務員凍薪均有助為庫房創造收益。當開源節流兩道板斧均應用自如，就不必再向有需要的地方開刀。

其次，目前的社會福利服務蓋括範疇未夠全面。安置有需要人士是一直以來香港各界著墨較多的範疇，但提供支援與照顧服務方面相對不足。以在香港發生的「孤獨死」個案為例，死者往往沒有居住問題需要面對，但悲劇依然時有時生，就足以印證除了安置人口以外，社福保障仍有頗多範疇需要審議是否已經達致充分涵蓋。