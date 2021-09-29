強積金轉年金　無改長者貧窮困境

勞福局局長羅致光日前接受報章訪問，指政府研究在取消強積金對沖後如何配合公共年金，方案包括強制、自動或鼓勵把強積金轉為年金。轉為公共年金的確能夠把退休金繼續穩定投資並化成穩定收入，比直接提取強積金有一定好處。但對於基層市民來說，強積金本已有限，年金化後的每月收入也不足以大幅取代政府援助。在理念上，兩者均是退休保障個人化的產物，始終不及由香港社會分攤退休保障風險，及提升社會服務以減輕政府對長者的支出。



若然要為退休後的強積金保值，把強積金轉作公共年金未必是差的選擇，一來是年金投資會有一定回報，二來可以每月領取收入至終身，長壽者成為計劃贏家，取得比本金多的收入，而風險較其他私人投資產品低。相較之下，退休者選擇提取強積金，如果不投資就會貶值，投資公共年金以外的產品就要自行承受風險。

多少人退休強積金有400萬元？

羅致光在擔任局長後已經向大眾宣傳善用公共年金、長生津和逆按揭機制，為退休人士製造穩定的現金流，他如今重申上任之前已提議把強積金化為年金，旨在強化現金流大計。然而，年金月入多少繫於本金。羅致光在訪問之中舉例指一個人有400萬元的退休強積金，將可演變成每月二萬元年金收入（未計保費金額上限），就不需要申請長者生活津貼，但能夠滾存400萬元強積金的人有限，局長更要着緊一大群基層打工族。

勞工及福利局局長羅致光提出，需要研究加強公共年金與強積金配合。（資料圖片）

強積金行之廿年，截止上月平均帳戶結餘才約26.4萬元，即使打工族再過二、三十年後才退休，數目始終有限。即使市民退休時可領取100萬元強積金，把金額注入年金後每月也只是可取回5,800元，算是能夠應付基本生活。更何況大批基層勞工的實質人工增長有限，即使到退休時仍根本沒有這麼多強積金，年金收入就會再少一截，無助保障退休後生活。

退休保障須由社會分擔

歸根結柢，問題在於強積金和公共年金的本質也是把退休保障個人化，基層最終只能「閣下自理」。現時的工資中位數是1.8萬元，加上百物騰貴，一般打工族在應付各樣生活開支後所餘無幾。再者，近年經濟波濤洶湧，打工族若不具備足夠知識，隨時因做錯投資決定而損手。正如前段例子所指，即使公共年金風險較低，但只要能從強積金取回的金錢有限，參與年金計劃對退休者的現金支援也有限。

羅致光反對全民退保，卻力推基層無力參與的公共年金計劃，忽視草根困苦。（龔嘉盛攝）

政府期望退休人士能自製現金流，說到底也是不願更進取承擔長者保障。局長擔心退休族不願消費導致經濟收縮，但解藥不是政府直接打長者「老本」主意，而是及早從源頭令他們減低堅持儲蓄的憂慮。這些憂慮包括應付醫療費用，家居維修等突然開支以及應對普遍增長的壽命。在醫療方面，政府要加強公營醫療設施，以至重新探討強制形式的社會醫療保險或個人醫療儲蓄戶口。在居住方面，市建局要不時檢視各項舊樓維修計劃的申請和資助資格。

更根本的是，政府要趁中、青年勞動人口仍佔多的時候落實全民退休保障，由政府、商界和全港市民分擔長者生活風險。這些措施相信比單純轉移強積金至年金困難，但才是令基層長者安享晚年，願意釋放儲蓄投入消費之道。