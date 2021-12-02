躺平不是教育而是社會問題

教育局長楊潤雄周一（11月28日）撰文批評「躺平主義」鼓吹消極人生心態，容易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會進步。教育局於周二（30日）公布中小學適用的「價值觀教育課程架構」試行版，架構按2008年《德育及公民教育課程架構》編訂，亦新增「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度，無疑針對「躺平主義」。



而課程發展議會價值觀教育常委會委員鄒秉恩周三（1日）更直指年輕人普遍好逸惡勞、有僥倖心態、無目標，自覺將來買不到自住物業，所以索性把時間用於吃喝玩樂。他自言經歷過工商業起飛發展時期，認為勤勞、奮發向上是必須持守的價值觀，所以有必要向年輕人重新貫輸「勤勞」的思想。

「躺平」心態充斥社會

躺平作為一種風氣其實不僅存在於學校之中，亦可見於家長，甚至早已在社會中蔓延。其中一名價值觀教育常委會委員、福建中學附屬學校校長徐區懿華就指，不時聽到有家長指只希望小朋友開心，甚至表示會將資產留給子女。不過這些說法可能令子女有錯覺，認為不需要為以後的生活而努力。

今年開學兩個月內，本港已累計發生八宗學生墮樓或懷疑自殺事件，家長可能擔心學童有太多壓力，因而想作出避免而採取了一種「躺平」式的育兒方法，這亦是合情理。但過度「躺平」亦不利於學童往後的人生發展，更有機會影響社會的整體發展，所以學界有必要對學童做好建構價值觀及人生觀的工作，填補家庭教育的漏洞與不足。

福建中學附屬學校校長徐區懿華直言，留意到學生或家長均有「躺平」心態，情況令人憂心。（鄧穎琳攝)

「躺平」是果 社會停濟是因

其實「躺平」已經演變成一種社會風氣，學生被怪罪不努力似乎變成了一種非戰之罪。社會有責任深思為何會形成此等不良風氣，而其實鄒秉恩的指控或已透露了原因之一：社會缺乏希望，市民難以安居。

香港自1970年經濟開始起飛，經歷了1997年金融風暴以及2008年金融海嘯之後，樓價一直未有回落，在2020年12月，40米平方呎或以下住宅的平均樓價指數為每呎15,372元，為2010年同期的的2.5倍，而由月入工資中位數於2020年為18,200元，為2010年的1.5倍，這顯示出絕大部入市民的收入升幅被樓價升幅大幅拋離。當社會根本不能夠提供上流的空間予絕大部分市民，勞動的收益與勞動的成果不成正比，便更會使到大眾失去努力的動力。

要迫使學生拒絕「躺平」似乎只是一種治標不治本的方法，難以阻止社會「躺平」風繼續吹。社會賢達有必要認清自己的成功很大程度上是時勢造英雄，而現時正正就是應該由他們去成就時勢，推動整體社會作出改變，而非僅指摘莘莘學子，倒果為因。