告別躺平不能單單指望學校

教育局局長楊潤雄於周日（28日）發表網誌，重點是課程發展議會短期內會公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用。他提及社會充斥不良想法，其中之一是「躺平主義」，認為各界要症下藥，共同加強價值教育，扶持學生建立正向思維。問題是，消除躺平主義不能單靠灌輸一些價值，亦不能依靠校園完成，而是需要社會的向上流動及發展，讓學生重新有動力追尋理想，實踐抱負。



有多少香港青年人認同並實踐躺平，需要正式調查方知，但可以肯定楊潤雄對此感到擔心。他形容躺平主義是「消極的人生心態」，「容易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會的進步」。此外，他亦認為沉迷網絡遊戲、假訊息和煽動仇恨信息導致青年人走歪路，對前景失去信心。他相信加強價值觀教育可以「扶持學生建立正向思維」，這需要家長老師要言傳身教，並必然包括愛國教育。網誌沒有介紹甚麼價值觀可以回應躺平，根據過往的教材，這些觀念包括承擔、服務、責任、修身立志等。

官員須知道為何躺平

楊潤雄這種擔心可以理解，但他和一眾問責官員也要知道，在內地，即使是實踐或認同躺平的人，不少也在打工，有收入，不是躲懶。而躺平主義在內地得到共鳴，在本地的網絡圈子亦未見排拒，多少反映當下青年人對現時生活的不滿，例如討厭每天由早至晚上班，但即使不斷工作、不斷競爭，他們的收入也沒能力追上樓價。當躺平者收入只是剛剛好，又未必有穩定居所，生育意願亦降低。

這些經歷背後道出社會經濟制度已經改變，上一代的工作環境和社會保障也較穩定，而且可以向上流動，收入和職位晉升可以應付愈來愈多的消費。然而，如今工作和生活變數甚多，人隨時面對非自願失業，盲從舊有觀念只是緣木求魚，更為自己帶來無比壓力。當回報不是可預期，他們不願無止境吃苦，情願減少消費和生活欲望，換取更自主的人生。

網民製作的躺平圖片。（網上圖片）

全面社會政策才能建立價值觀

既然躺平主義是反映深層勞工、樓房、社會保障等制度缺失，單靠政府宣傳正面思想不會見效。話題在內地盛行之初，不少內地媒體和評論員發表文章，倡議以價值觀引導，最著名的有《南方日報》的「奮鬥本身就是一種幸福」，但隨後引來更多網民反駁，更順道再次抨擊扭曲的「996」工時制度。可以說，在香港，楊潤雄認為家庭和課室展開價值觀教育就可消除躺平，同樣是膚淺和徒勞無功。可以預期，當學生發現兒少時期學到的價值觀和美德，在實際社會走了樣，他們只會對教育制度失望，甚或採取犬儒、得過且過的生活方式，無法凝聚社會。

最具說服力的價值觀教育，莫過於政府以身作則，而且驅動各界別實踐該等價值觀。具體建議包括政府廣建可負擔房屋，規管工時，降低創新創業的初始成本；商界則要重視員工的工作生活平衡，透過合理報酬和工作保障，令青年有滿足感和歸屬感。學生和青年人體認到生活感到穩定，自會放下生活憂慮，專注工作和籌劃事業及生活，放眼未來之餘，驅動社會前進，局長就不用擔心躺平。