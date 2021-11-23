解決社會問題　須先拿出決心

香港槍會於2019年被環保團體「綠惜地球」揭發其射擊活動造成環境污染，荃錦公路旁大欖郊野公園緩衝區等地偏布霰彈槍彈珠鉛粒、飛靶碎片及塑膠彈塞等物件，相信均為該會飛靶射擊活動產生的殘餘物。經過兩年以後，「綠惜地球」在今年10月和11月再往上址視察，發現問題仍未解決。



礙於污染源頭性質特殊，今次事件可以牽涉水務署、漁農自然護理署、地政總署及警務處等多個部門，不過它們之間往往欠缺溝通甚至互相推諉責任，如此才形成一種各自為政的狀態而令得問題延宕良久、遲遲未得解決。時任荃灣區議員趙恩來透露，早在2018年已經接獲有居民及行山人士投訴該處充斥橙色碎片，而當時他去信地政處後卻收到對方回覆稱是由水務署及警務處跟進，可見地政總署方面不但沒有盡責立即展開調查，而是將責任推卸予其他部門。

部門各自為政 延誤解決速度

水務署雖然在2020年有採取行動，當時署方從事發現場附近一條通往城門水塘的引水道檢獲射擊殘餘物，因而向香港槍會採取了檢控行動，惟最後因搜證出現問題讓槍會「技術性脫罪」。理論上地政總署是最早得知有今次污染問題的政府部門，可是它似乎卻是最遲作出公開行動的一方——直至水務署的檢控以失敗告吹後，地政總署職員方於荃灣區議會表示正展開調查工作，來到今年6月才向香港槍會發出警告信指其違反地段批約。

其實槍會污染問題本來就是環環相扣，引水道檢獲的射擊殘餘物原來就是因為地政署未能有效管制租客所致，兩部門卻直到今年5月方開始作出聯合巡查行動。至於本應負責執行《火器及彈藥條例》的警方，亦是等到今年才以未有妥善清理及處置經使用的彈藥為由對槍會持牌人作出票控，在在顯示各個部門應對同一關連事件時仍然是各自為政，未有一種共同行動意識，自然難以對違規者施加足夠壓力。

綠惜地球抽取10個泥土樣本進行化驗，發現全部樣本均含有重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻。（黃金棋攝）

應對延宕問題 罰則可以加重

至於問題延宕的另一個原因，很大程度上與罰則過輕有關。若罰則未能夠有效針對違規對象，阻嚇力度也就大打折扣。香港槍會現時根據《私人遊樂場地契約》獲以1,000元象徵式地價批出約6.49公頃土地，地契條款列明槍會應避免污染該地段或毗鄰地段的水源，否則需要自費清理，但按照射擊廢料的覆蓋面及數量，槍會根本未盡應有責任，而政府當局亦有權提早終止租約。

不過直到現時為止，地政總署最嚴厲的行動亦只是在本年9月作出「釘契」行動，而且在此以後槍會依然擁有該處土地的使用權至2027年。既然現時郊野公園緩衝區仍有殘餘的射擊廢物，相關罰則顯然有待加重。

環團在香港槍會附近山坡，發現大量射擊廢物。（黃舒慧攝）

同樣問題並不限於槍會事件，近日引起熱議的九華徑燒烤無牌經營事件便又是一例，即使負責人被多次檢控及罰款亦未能有效阻止其營業，反映出政府多年來的簡單執法難以根絕問題，而最直接的做法便是加重罰則來增加違規成本。