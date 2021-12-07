制裁大棒用得多不代表有用處

本周一（6日），緬甸政府前國務資政、象徵該國民主化的代表人物昂山素姬被法庭宣判四年監禁，同日不久後獲減刑一半。今年初緬甸軍方發動政變令該國陷入內亂，多國都表示關注。其中美國作為西方國家代表，在7月宣布對軍政府多個實體進行經濟制裁。



然而，昂山素姬被判監，證明了美國即使揮動「制裁大棒」，也無助解決緬甸的亂局。近來不少例子中可以清楚看到，美國對他國的長臂管轄不但無助他國解決政治問題，有時甚至適得其反。隨着美國本身金融危機愈演愈大，這種「制裁大棒」功用也會隨之下降。

核心利益問題無法以制裁解決

美國過去一直喜好以經濟制裁要脅其對手屈服，但當問題干涉到國家的核心利益，再多經濟制裁都改變不了任何問題。緬甸在國際上並不算什麼強國，軍方尚且不因美國制裁而輕易放棄自己利益，那制裁對其他大國就更不能有多大作用。

此前不久美國就「警告」俄羅斯如果繼續入侵烏克蘭，否則將會有「嚴重後果」——前無先例的制裁。然而，美國早已對俄羅斯實施不少制裁手段，當中卻鮮有能真正改變局面的例子，克里米亞至今仍然在俄羅斯控制下正是最好例子。美、歐在前幾十年不斷干預烏克蘭政局，試圖將烏克蘭拉到西方陣營以對俄國構成威脅，這其實才是烏克蘭問題本質。俄國作為軍事大國，又怎麼可能容忍在自家門前有一個巨大的軍事威脅？

12月後，烏克蘭在半獨立的烏東大規模集結軍隊，有可能引發俄烏戰爭。

況且反觀美國自己，它同樣在古巴問題上不容得敵對政權存在。1950年代末，古巴發生社會主義革命，共產政權上台後，美國同樣如坐針氈而發動了豬灣事件，唯以失敗告終。及後蘇聯一度試圖在古巴安排核彈發射基地，更進一步挑動美國神經，引起古巴導彈危機。美國也不見得會容忍自家門前出現軍事威脅，經濟制裁又何足以改變問題？

制裁手段效用今非昔比

長年以來，美國總以經濟制裁對他國作長臂管轄，這種做法是建基於美元在國際金融的霸權地位，可是隨着美國不斷拔出「制裁大棒」，其威力無疑也正在愈發下降。

首先是，美國自2008年金融海嘯後，其經濟問題早已露於人前。由2008年至最近的新冠疫情，美國只能不斷以貨幣寬鬆「放水」拖延經濟問題。不斷的貨幣寬鬆將自己問題輸出其他國家，已成為美元國際地位最大的威脅。

其次是，對於被美元霸權所威脅的國家而言，它們也想設法繞過美元霸權以削弱美國長臂管轄的能力。而且客觀而言，美國雖然仍是全世界最富有的國家，但其在國際經濟的地位今非昔比，中國等新興國家的崛起都影響了美國獨佔市場的能力。近年人民幣的快速發展也令美國的經濟制裁大打折扣。例如對俄羅斯而言，早前俄國主權基金才高調宣布拋售所有美元資產，加上俄國的國際交易已主要以歐元和人民幣支付，也足見美元影響力的褪色。

美國經濟制裁的效果與美元地位成正比。

從這些點看來，美國繼續在國際問題上大揮制裁大棒，最終可能只能成為無實際意義的政治表態。