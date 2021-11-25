美國打「台灣牌」不過是激將法

上周二（16日），中美兩國舉行元首峰會，象徵中美角力進入某種緩和的局面。不過，美國對中國的對抗心理並未減弱，近來便拋出一系列針對中國的政治牌。



首先，有傳美國將會政治杯葛北京冬奧，總統拜登以至美國政府重要官員都不會出席冬奧開幕禮，以示抗議中國在新疆及香港等問題上侵犯人權。另一方面，本周二（23日）美國公布即將於下月初舉行的民主峰會邀請名單，當中包括了對中國相當敏感的台灣，引起中國反對。這一系列舉動雖然對中國充滿政治挑釁性，然而究其本質它們也只是欠缺實際效果的激將法。

美國屢打政治牌 中國更應冷靜

除了政治杯葛北京冬奧及邀請台灣出席民主峰會之外，美國近來對中國打出的政治牌，以特別挑動中國底線的「台灣牌」為多。例如支持台灣參加國際體系、承認美軍在台訓練台軍、拉攏立陶宛與台灣互相設處交流等。這也令台灣問題一時成為內地民眾政治熱門話題，甚至希望盡快「武統」的聲音近來也有轉強的趨向。

不過，美國這些政治牌雖然不甚友善，但終究不過只是小動作，對中國的實際影響微不足道，遠不及貿易戰或是科技戰的威脅。台灣問題關乎中國核心利益，但美國現在所打的「台灣牌」只是政治表態，尚未具有真正的台獨威脅。某程度上說，美國放下了強硬的手段及轉為頻作政治挑釁，反映了美國手上已經沒有具有真正威脅力的「大牌」可打。

事實上，自中美就貿易戰簽訂第一階段協議後以及新冠疫情之後，已幾可看出美國面對中國的經濟強硬動作已經透支。另一邊廂，雖然中國尚未完全突破美國在科技上的封殺，不過美國的科技戰也顯然沒有收到預期般的效果。例如美國封殺晶片技術，對中國造成打擊的同時，也刺激了中國在晶片技術上獨立自強，繞過美國封殺也不過只是時間問題。美國在不發動戰爭的情況下，並沒有有效威脅到中國經濟發展的方法。既然如此，中國自然不用中了美國的激將法，落入戰爭陷阱。如果美國往後對中國也只能打這種沒有具體影響的政治牌，那對中國而言甚至是好事。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，拜登（Joe Biden）政府正與中國磋商貿易交排，變相終結特朗普所發起的貿易戰。

做好自己的事是最基本方法

對於當下的中國而言，如其將精力放在應付這些政治牌，倒不如把握時間做好改革提升實力。對中國而言，經濟上轉型向高質量發展、突破中產陷阱，科技上把握好關鍵領域，社會上促進共同富裕和綠色轉型，都是影響全體中國人民民生的重要議題。而且提升國家實力，也是建構外交實力的最基本方法。

為政要分清主次輕重，而對於代表人民的政府而言，「主」的莫不是人民的生活，「重」的也不過於民生議題。若要犧牲重要的民生發展機會，只為在外交政治上爭點面子，那其實得不償失。相反，政府若果只懂政治挑釁，像是民進黨政府操弄「美援」，或白宮般打「台灣牌」，其實也不見得是負責任、務實為民的政府。

此道理放諸香港，未尚不一樣。政府和從政者也要急市民所急，分清施政的緩急輕重，做好關鍵的民生工作，而不是一味消費精力於政治工程。