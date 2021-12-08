中國逆風向降準　香港要兼管不同周期

撰文：倪文迪
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面對經濟下行更大風險，國務院總理李克強上周五（3日）才表示會適時降準應對，人行本周一（6日）便宣布全面降準0.5個百分點，預料可向市場注入1.2萬億元人民幣資金，有助刺激經濟活動。部分市場研究更預期，隨着經濟動力下行減弱，中國有可能在明年初公布降息，例如調低貸款市場利率（LPR）或是中期借貸便利（MLF）的息率。

另一邊廂，包括美國在內大部分主要經濟體近來準備進入加息周期。中國此時放鬆貨幣政策，顯示中國在新冠疫情之後已漸漸走出了獨特的經濟周期。

寬鬆刺激未雨綢繆

中國此時降準甚至降息，其實都是預期之內，因其既有客觀的條件優勢，亦有現實的需要。在條件上，中國是各主要經濟體中新冠疫情期間放水比例最少的國家，而且未曾降息，有充份寬鬆空間。自今年中後國債需求有走高跡象，十年期國債孳息率由年初近3.3%下跌至現時的2.8%，而美元兌人幣也由年初近6.85走低至最近的6.35，反映人民幣國際需求較高，可以吸收寬鬆帶來的貨幣壓力。

儘管全球通脹升溫，但中國的通脹水平仍然受控。今年以來，居民消費物價指數雖受到國際環境影響，但最新公布的10月CPI仍只有1.5%，遠低於美國的6.2%，而中國全年的通脹仍始始終維持在2%以下。因此，寬鬆未至會令通脹進一步失控。

通脹受控代表中國仍有寬鬆的空間。

最重要的是，寬鬆政策適合現在中國的經濟發展需求。隨着各國進入收水階段，來年中國發展將面對更大壓力。而且，中國出口今年受惠於各地困於新冠疫情所致的生產鏈阻斷問題，當來年各國的供應鏈部分收復時，支撐今年經濟增長的出口也將面對壓力。經濟下行風險增大，適時降準對中國穩定經濟發展的預期而言是必要的。

中國為中心的經濟周期

然而，中國並非要搞大水漫灌，貨幣政策也只是略為放鬆。今年8月第一次全面降準時，不少分析已經預期年低會再降準，可見幣策發展的可預期性。至於來年是否要進一步寬鬆，則要視實際國內及國際經濟運行具體情況而決定。

總體而言，中國與世界逆向減息表明中國按自己的國情走出了自己的經濟周期，這對中國是機遇也是挑戰。中國如果能做好穩定發展的要務，擺脫西方經濟理論中經濟危機與高峰的周期，那將對全球經濟發展是重要的啟示，吸引更多追求穩定回報的資金投資，漸漸將中國的周期溢出至周邊地區，達致一個足以與美國主導的經濟體系抗衡的體系。

由於聯繫匯率及自由市場等基礎，香港與國際經濟周期的連繫仍然很強，但實體經濟上，香港與中國內地的關係無疑更為密切。如果中國發展出獨特的經濟周期，那對香港也是重要的挑戰和機遇。香港得平衡兩個周期不同的影響，如果能利用經濟周期的不同，也可以減低香港受到經濟周期性影響的風險。

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