中美務實交往走向合作共存

周日（10月31日），國家外長王毅在出席二十國集團（G20）羅馬峰會期間與美國國務卿布林肯會面。美國國務院其後發表聲明指，在北韓、緬甸、伊朗、阿富汗與應對氣候危機等問題上，兩國利益彼此存在重疊之處，因此雙方可以合作。



今次美國官方聲明措詞將兩國合作放於比較重要的位置，行文次序甚至還要將此一部分排在責難中國的諸多問題之前，反映美方對中美關係的看法有了明顯變化。

美國外交傾向務實主義

回顧今年中美外交，這種變化其實早有端倪。今年3月份中美雙方高層在阿拉斯加會面幾乎延續了特朗普政府後期的局勢，雙方在各個問題上互不相讓，會議可謂不歡而散。中方代表楊潔篪、王毅多次提出中美「合則雙贏」的講法奉勸美國務實合作，但此時美方尚未積極回應其呼籲，布林肯講話主要仍然是向中國列出諸如新疆、香港、台灣等一系列美國「感到關切」的議題，而在合作方面只是重複了拜登政府年初所謂「在該競爭的地方競爭，在可合作的地方合作」的空泛講法。

2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。（中國外交部）

至7月底，美國副國務卿舍曼來華訪問，美方聲明則已經顯示出一些願意跟中國合作的空間。雖然當時仍然有很大篇幅是對中國表達不滿的地方，但最後仍然提出了美方承認雙方在不同問題上的合作至為重要。

到9月拜登與習近平通話後，中美的合作重要性更進一步提高。10月初美國國安顧問沙利文與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於瑞士蘇黎世見面後，美方聲明首次將合作置於問題之前。這次布林肯與王毅的會面，再次在外交層面上確認了合作先於分歧的傾向。

中美必須合作共存

中美現時已是世界兩大超級大國，而且同樣具備核武，如果雙方發生不可控的紛爭，其後果將不堪設想。因此，兩國合作不單旨在追求「兩利」，更是為了共存。在核子戰爭、氣候變化等問題之上，負責任的大國都必須有清晰目標。如果連人類賴以生存的地球也受到無可挽救的破壞，屆時根本「皮之不存，毛將焉附」。

舉例來說，中國早於1964年成功研製原子彈後已提出「不率先使用核武器」原則，而近月也有消息指拜登正在考慮發表同一聲明，若此事成真自然有助大大減低兩國角力引發嚴重後果的機會。不過，日前有傳媒指日本、英國和澳洲等美國盟友竟遊說拜登不要改變核武政策，這種取態輕視了核武對地球整體的威脅，對於人類命運沒有益處。

美國國務院發言人普賴斯表示，中國也應該參與核武器不擴散磋商。（Reuters）

無論基於什麼理由也好，中美作為超級大國都應該管控彼此的分歧，避免爆發衝突和產生威脅全球人類的後果。況且世界面對的大量問題從來非一國可以獨力解決，故此中美兩國亦只有務實合作共存，才能確保雙方以至全球繁榮穩定。