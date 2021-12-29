現時香港和內地依靠外防輸入阻擋新冠疫情在社區爆發，但面對極易傳播的Omicron變種病毒，連內地也一再出現城市失守個案，香港亦難完全避免。政府專家顧問袁國勇和同袍提倡在抗疫戰上要反客為主，重點是推高疫苗接種率和實行疫苗護照，以應對病毒爆發風險和推動通關，值得政府和民間深思。為了日後生活復常，社會要盡快從嚴落實防疫措施。



袁國勇聯同兩名醫學學者孔繁毅和龍振邦在本周二（28日）撰文，參考醫學研究和外地例子後，提出三個要點。一是久守必失，社會無法永遠清零，而以封關達致清零長遠損害經濟。二是對外開放必然導致新冠患者急增，故市民必須廣泛接種疫苗以助減低死亡和重症個案。當下清零的目標是爭取空間催谷疫苗接種，尤其是針對接種率低的長者和兒童。醫管局要預留資源接收病人，度過後疫苗浪。三是為了催谷接種，政府有責任在顧及群體差異下，落實疫苗護照。四是為接種率訂下目標及時間，學者認為把握夏季疫情稍緩的時機開關，在明年7月達至99%免疫及完成三針接種。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇在12月28日後撰文，指香港防疫必須反客為主，清零只是防守，推高接種率才是進攻，推疫苗護照是較適合方法。（資料圖片）

抗疫須訂時間表路線圖

文章的最大作用是提醒香港市民，為了自身、親人和公共健康，個人需要放下選擇，強制遵守政府的抗疫措施；同時提醒香港政府，社會最終要與新冠病毒共存，通關對象不只在內地而是全球。政府為抗疫戰訂下時間表和路線圖，能夠鼓勵市民看清前路，增強遵守抗疫措施的意欲。要向病毒進攻，必須要官民合作。

香港現時的社交和出入境檢疫限制已經不少，要數算新猷，就是第三針和廣泛推行疫苗護照。對已打兩針的市民，第三針不難推廣。相較之下，疫苗護照比較棘手。在政策層面，只准許完成接種的市民進出指定場所，既保護不能接種疫苗人士的安全，亦藉加重自願不接種者的麻煩，改變他們行為。

新冠肺炎：Delta變種病毒在以色列肆虐，加強民眾接種率是政府的其中一個主要課題。（Reuters）

決心推疫苗護照 安撫長者憂慮

可是，經歷十個月的接種時間，經歷商界抽獎活動、釷對政府、大學和公共機構員工新規、放寬食肆堂食規定，加上鋪天蓋地的媒體宣傳，年滿70歲的長者的接種率仍然偏低，只得三成多，表示他們對疫苗仍然相當憂慮，偏偏疫苗護照對他們的影響最明顯。政府既要繼續向他們力陳疫苗好處，更重要的是認真處理已知疫苗醫療事故的後續工作，並仔細交代康復和賠償事宜，令他們感受到政府在意異常個案，出了問題也不至於毀掉生活。不過，特首林鄭月娥在同日僅回應「適時考慮實行疫苗護照」，表示政府態度仍未堅決，亦在耽誤復常進程。

在袁國勇文章發表同日，衞生防護中心公布日前有染疫機組人員抵港後到處遊走。中心總監徐樂堅表示，Omicron在本地社區爆發的風險非常高，任何一點火花都可導致第五波疫情。當堵截疫情將愈加困難，政府要維持現行防疫限制，在疫情爆發更要盡速收緊之。同時間，政府要加緊推動市民接種疫苗，短期控制疫情爆發時的死亡和重症風險，長期則為放寬各項防疫限制以至通關做準備。