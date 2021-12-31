防疫不能敷衍　否則全港皆輸

早前香港連續兩個多月沒有本地感染個案，一些市民因而抱怨政府為什麼還要收緊防疫措施，包括擴大「安心出行」的強制使用範圍、軟硬兼施地要求市民接種新冠疫苗。隨着近日社區傳播的風險迫在眉睫，早前不解的市民也應該要明白嚴格防疫之重要。



新型冠狀病毒Omicron傳播鏈，可能已經在本港沿兩條線發展開去。一名44歲機艙服務員沒有遵守所屬國泰航空的守則，回港後外出與家人用膳，除了其父感染，餐廳一名同場不同枱的地盤工人亦確診。另外，另一名機組人員返港後初步陽性，而他在確診前曾赴中環酒吧消遣。

變種病毒株Omicron的傳播速度較快，呼吸系統專科醫生梁子超指出餐廳空氣傳播的風險較高，可能當日很多人共同暴露於病毒環境而未有檢測，存在社區爆發的可能。

使用安心出行及接種疫苗

聖誕假期前後市民的聚會較多，傳播風險誠然較高。惟幸「安心出行」自12月9日起已在所有食肆強制使用，有助衛生當局追蹤同場人士及接觸者，盡早進行檢測及檢疫，減低社會傳播的可能。另一方面，由於逾七成市民已接種新冠疫苗，一旦市民確診，病情亦可能因而較輕，不至於對醫院造成沉重負擔。

從近日的疫情發展可見，新冠病毒流入社區的風險防不勝防，追蹤感染及接種疫苗始終是不二之計。至今仍有零星新聞報道，有市民出入指定場所沒有使用「安心出行」，甚或使用虛假接種疫苗文件。他們應該明白這樣不但犯法，萬一發生感染個案，亦增加了傳播開去的風險。

一旦社區爆發代價高

正如機組人員，雖然他們獲政府豁免於檢疫法例之外，但亦受航空公司指引所規管，返港後應該自行檢疫以免在潛伏期間將病毒外傳。為了消遣聚會或個人之便，一旦及後確診並傳播開去，最終代價要全社會共同承擔。當局收緊機組人員的法定檢疫限制，亦無可避免地影響航班運作，乘客、航空公司、從業員及廣大市民皆輸。

除夕及元旦假期適逢周末，可料不少市民將與親朋共聚。若然一時鬆懈，漠視防疫之必要，難保下周再有個案感染，甚至在社區爆發。歐美前車可鑑，變種病毒的星星之火可以燎原。唯一可以做的就只是防微杜漸，居安思危，不讓疫情有萌芽的機會。