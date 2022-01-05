五國聯合聲明防止核戰　大國更應展示承擔

本周一（3日），美國、中國、俄羅斯、法國及英國這五個擁有核武的國家發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，重申1985年美蘇元首列根和戈爾巴喬夫在日內瓦峰會中所達成「核戰爭打不贏也不應該打」的共識。



發表聲明的五個國家都是獲《核不擴散條約》（NPT）承認合法擁有核武的國家，亦是聯合國安理會常任理事（P5）。五國過去幾個月在安理會中持續討論聲明，原本是希望待同《核不擴散條約》每五年一度的檢討會議一同發表。該會原訂於2020年舉行，惟因疫情爆發而推後，至今仍未確定復會日子，因此五國才選擇此時發表聯合聲明。

大國角力間難得的聲明

在中俄與美國及西方國家處於對立的現在，這份聯合聲明實在難得。近的而言，中國與美國在台海及南海等局勢一直處於極為緊張的狀態；遠的而言，俄羅斯與烏克蘭更已接近臨界點，軍事衝突似乎一觸即發。

隨着中美等大國角力加劇，一些人竟然提倡要增加核武以加大對敵國的威嚇力。早在2018年2月，美國國防部發表《核態勢評估》報告中，就要求美政府研發新型核武器提高核威懾力。美軍戰略司令部司令、海軍上將Charles Richard在去年8月亦曾表示，美國須強化核威懾力以壓止中國。

美國總統拜登會在新的財政預算案中預留資金，用於增強美國核武庫，以及發展未來作戰能力等。圖為美軍Facebook專頁2021年5月17日發布的照片。

美國擁有的核武已足夠移平整個地球，早已達到了核震懾的門檻，再多的核武就已超越了震懾的目的，只是在增加核戰爭的可能性。如果人類文明毀於一旦，那大國角力還有何意義？所幸美國同意了這份聯合聲明，反映了美國的理性力量仍然存在。

大國「能力愈大、責任愈大」

核戰爭為國際關係亦帶來啟示。大國為維持自己的利益而研發核武，但一旦發生核戰，人類文明必然滅亡，屆時所影響的不只是大國本身，更會波及所有無辜的人。正因如此，核武的國家更是「能力愈大，責任愈大」，應該向全世界負責任地管控好風險。

同樣道理也應反映在先進國家與發展中國家的經濟發展當中。近年美國為首的西方先進國家走上民粹主義的路，像特朗普的「美國優先」政策更強調一切以美國利益為重。然而，先進國家的先進某程度上是建基於未發展地區的付出，先進國家從發展落後地區得到便宜的勞動力和資源以換取自身的富足。當然，這不代表先進國家就有「原罪」、是十惡不赦；但先進國家卻應當負起幫助較落後地區發展的責任，而不是處處只著緊於一己之利。只有世界共同發展，人類才可以避免紛爭，這也是國際關係的重要課題。