回顧中美話語權之爭　反思香港的視野

外交部部長王毅日前接受內地媒媒訪問，在回顧過去一年中美關係時，提及兩國今年有「真假多邊主義」、「真假規則」、「真假人權」、「真假民主」四場交鋒。王毅亦呼籲美方跟中國交往要明白三件事：一是不要試圖阻礙中國的發展，二是中國不會走西方稱霸老路，不去改變和取代美國，三是只要美國願意放下意識形態的對立，中美兩種制度可以共存。



王毅的說法可算是總結了今年以來中方對美立場的表述，從其中我們亦可看出中國在整場中美角力中戰略的改變。

反擊新干涉主義

王毅所提及的四場「交鋒」就是與美國爭奪話語權的一種戰術，中國估計並沒有期望美方真的會有所改變，所謂「交鋒」只是中美在各自表述自己的立場。例如近來中國積極地就人權和民主反駁美國的指控，明顯就是要爭奪對這兩個概念的解釋權及話語權。

12月10日，中國外交部發言人汪文斌針對美國民主峰會表示，「民主要講平等，而不能高人一等；要講法治，而不能霸凌脅迫；要講團結，而不能對立對抗。自封為『民主燈塔』的國家，恰恰是民主病態盡顯、民主赤字高企的國家」。（中國外交部）

美國政府將人權與民主武器化，製造一個道德理由以便干涉他國事務。這種看法在中國學界已有強烈的定型，甚至命名其為「新干涉主義」。新干涉主義認為美國為了合理化干涉他國的行為，要製造一個具有道德意義的表面理由。那麼中國如果要反擊新干涉主義，最好的辦法就是把這個表面理由拿去。

因此，中國指控美國的人權和民主，就是希望剝去美國冠冕堂皇的外衣，令到剩下的是其自私自利的帝國主義心態。而中國真正對話的對象亦不是美國，而是全世界。即使未必能打破西方國家的利益同盟關係，至少也在試圖弱化它們的道德論述。

別被綁上意識形態的戰車

至於王毅在訪問中呼籲美國要做三件事，則比較像是勸美方趁早放下霸權主義。只要美方不干涉中國的事（第一點），中國也不會主動去批評美國的不是，那美國仍然可以繼續宣揚其價值觀（第二點），這樣中美可以繼續相安無事和平共存（第三點）。但如果美國執意於武器化價值觀作為干涉中國的工具，那中國必然會攻擊美國的價值觀。

對於美國而言，是否要繼續綁着意識形態發動中美抗爭，將是其需要思考的最大問題。如果美國及其盟友仍然要以意識形態為武器，那中國將會拿西方的價值觀作為角力籌碼，順利的話不過維持自己對中國的道德高地，但搞不好的話卻可能是「魚死網破」，令西方面臨價值危機。

過去一年的社會運動中，有不少人揮動港英旗和美國旗。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港過去非常認同西方論述，回歸以來香港與內地的衝突，某程度上也是因為香港不少人都已習慣西方的國際秩序觀，對中國崛起抱有意識形態的偏見。然而，美國以至西方近年來的亂局都不斷地削弱這些國家的公信力，中美衝突無疑正是香港人反思意識形態偏見的好機會。