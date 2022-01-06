Tesla開設新疆銷售點反映美國的政治紅線

電動車生產商Tesla近日在中國社交媒體上公佈在烏魯木齊開設銷售點，隨即惹來了美國政界猛烈批評。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）周一（3日）在Twitter發文指，Tesla是「為中國政府在當地的『種族滅絕』和『強制勞動』行為掩飾」，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）其後亦強調「私人企業應該反對中國在當地侵犯人權的行為」。一時之間，美國政界似乎把矛頭針對所有美資企業在中國的投資行為。



事實上，這所電動車企業擴大在中國大陸的投資本來就並非新聞。早在2018年，Tesla已經轉移部份生產線和銷售網絡到上海，近日其股價就更因為在中國的生產線和銷售都比預期表現理想而在美國證券市場一度再創新高。況且很多大汽車品牌都一直在中國不同的城市積極地拓展市場的佔有率，在新疆當地開設汽車銷售的車廠就不獨Tesla一所企業，如果說在當地開設銷售點是為中國當局的人權紀錄掩飾，無疑令人有種莫名奇妙的感覺。

電動車生產商Tesla近日在中國社交媒體發佈了在烏魯木齊開設銷售點的消息，隨即便惹來了美國政界猛烈批評。(微博＠特斯拉)

跨國企業在中美鬥爭下已成罪名

姑勿論Tesla在新疆拓展其銷售網絡是否為中國掩飾，美國政界針對跨國企業的商業活動，就好比企業不應該追求盈利回報，否則就是「不道德」，而且會干犯上美國政府的「政治紅線」。跟所有跨國企業一樣，Tesla在中國設生產線和經營業務不會是因為喜歡當地的風土人情，它的銷售點從上海一直拓展到烏魯木齊，就因為當地對於電動車有着殷設的需求，再說白一點就是「有利可圖」方會吸引Tesla到當地發展。如果企業只是因為想賺錢，因而可以被掛上各式各樣的批評，未免顯得牽強。

更何況，其他企業也會追求盈利。中國作為全世界最大型和增長速度最快的汽車市場，不少汽車企業都會希望擴大在中國市場的份額。而德國的大眾汽車（Volkswagen）早就在當地開設車廠，僱用超過600名工人，並且每年生產約2萬部汽車，因此Tesla亦不過是履行跨國企業存在的原因，尋求盈利增長的潛在動力。

與其說美國政界關注新疆維吾爾族人的權利，倒不如說這些針對跨國企業的批評不過是出於中美鬥爭的政治需要。一些人甚至會認為，更多跨國企業在新疆地區經營業務本來就是對當地民眾有利而無害。這不但是因為跨國公司的經營手法往往都會受國際媒體的監督，而且這些經濟活動都是有助提升當地人的生活水平。美國政界在這個時候以Tesla在新疆開設銷售點而大造文章，到底是否為當地人的福祉着想的行為，或保障當地維吾爾族人的權益？

其中，共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）周一（3日）就在Twitter發文指，Tesla在新疆開設銷售點的決定是「為中國政府在當地的『種族滅絕』和『強制勞動』行為掩飾」（網絡圖片）

政治紅線的時代已經降臨

車廠開設銷售點本來就跟政治爭議是風馬牛不相及的事，但當美國國會早前既通過了《維吾爾強迫勞動預防法案》，而純粹在微博發佈分店開幕的相片，又立即引來國會和白宮的猛烈批評，這就說明美國政界某種程度上已經不能容許純粹的商業行為，政治批評亦將成為企業拓展業務的障礙。今日Tesla可以因為在新疆開設分銷站而被美國朝野批評，他朝亦可以因為東南亞國家的人權紀錄而被迫撤出當地。若然美資企業失去這些增長動力，而美國本土以至歐洲市場亦陷於停滯不前的尷尬景況，美國消費者又可以養得起這些企業嗎？