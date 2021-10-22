Tesla說明利潤帶動資本

本周三（20日），美國電動車公司Tesla公佈第三季度的業績。根據資料，這所電動車企業巨頭已經連續第5個季度創下不錯的成績。即使過去一年，不少企業都受到疫情和芯片短缺等問題所影響，Tesla的盈利卻仍然在第三季度錄得雙位數的增長，盈利從去年同期80.77億美元增加至130.76億。同時，有關汽車製造的毛利率亦比上一個季度的25.8%錄得3%的增長。



其盈利增加主要是因為中國市場對於電動車的需求持續強勁，而受恵於Tesla作為行業領先的企業，因此在中國市場取得的銷售量亦繼續增加。同時，由於Tesla在中國的生產成本持續減少，特別是位於上海的電池生產線，其產能遠遠超越公司位於美國加州的廠房。受惠於在中國市場取得到龐大的銷售額以及位於上海的生產線的成本下降，因此Tesla得以在電動車市場繼續保持優勢。

積極在中國拓展市場業務

多年以來，Tesla都是在中國動作多多的美資企業。自2013年起，Tesla創辦人馬斯克便表示一直有意進入中國市場，並且尋求機會在中國建立龐大的生產線以滿足中國市場對於電動車的龐大需求。儘管有關計劃延遲至2018年，Tesla方成功與上海市政府簽署協議落戶中國，卻無阻這所電動車生產企業在中國拓展他們的業務。在他們取得建廠的合同前，Tesla在中國的業績並不是一步登天。在2015年間，Tesla在中國的銷售量只有3,500輛電動車，比預期5000輛的數字明顯是有所偏差。

然而，這所電動車公司不停在中國拓展業務的計劃。他們在2014年及之後幾年間在中國超過70個城市建立起免費的充電站，並且著手與中國的商場、酒店和餐廳合作，建立支援他們的電動車網絡。Tesla孜孜不倦投入資本，在中國市場的電動車銷量亦一直在增加。在2016年起，他們在中國的銷量已達至11,000輛汽車。而直至最近一季的銷售額，Tesla在9月份的銷量就已經達到56,006輛，創下了2018年在中國設廠以來最佳的成績。

直至最近一季的銷售額，Tesla在9月份的銷量就已經達到56,006輛，創下了2018年在中國設廠以來最佳的成績。（《和平精英》官網圖片）

利潤帶動的資本行為

Tesla在中國電動車的市場取得成功的企業增長似乎是普通不過的企業市場資訊，然而這不但反映美國的大型企業繼續視中國為最重要的銷售市場和生產基地，與此同時亦說明企業資本的行為從來是圍繞盈利和成本的面向。今日中國市場已經成為了Tesla在美國以外最大的銷售市場，而且在中國政府大力推動環保和低碳城市的背景，可以預期中國的市場將陸續取代美國成為最大的電動車市場。

事實上，Tesla近年亦為此作出不少的準備和計劃，其中包括在2020年7月起便在美國德州建立新廠房，並且為上海的廠房進一步提升設備，目標把生產線產提升至30萬輛的年產量。

根據彭博社億萬富豪指數截止1月1日的數據，特斯拉行政總裁馬斯克排富豪榜第2位，他身家2020年增加1,420億美元，目前資產淨值總計1,700億美元。圖為2020年12月1日馬斯克在德國柏林出席阿克塞爾‧施普林格獎的頒獎禮。（Getty）

近年外國媒體都在渲染外資正準備撤出中國，Tesla的企業成長卻又正正說明各個企業並沒有受這些訊息所影響，反而更積極地準備在中國市場上的拓展。即使美國商務部多次高調警告美國企業並預期在中國的投資將會受到更多中國政府因素所影響，這些警告卻無阻如Tesla等企業在中國市場上的拓展。說到底，因為資本企業從來都是利潤帶動。Tesla最近的業績不正正就是說明那種「外資撤出中國論」的無功而還嗎？