議員應從嚴檢疫　培養政治智慧重新出發

部份曾參加港區人大代表洪為民生日派對的官員、議員，早前雖然已獲准離開竹篙灣檢疫中心，但行政長官林鄭月娥於周日（9日）晚上發出指示，下令提早離營的11名政府官員繼續用自身假期在家自我隔離，以減低傳播風險，變相至今仍有多名高官未能恢復工作。



毋須已離開竹篙灣檢疫中心的16名立法會議員，理論上可以出席本周三（12日）立法會首次會議，但立法會主席梁君彥周一（10日）見記者時強烈勸喻他們繼續採取適當措施，並在本月22日完成最後檢測前盡量留家，避免外出，以示配合政府防疫要求。梁君彥亦強調有關做法屬每名議員個人決定，惟表示有關決定將「考議員自己的政治智慧」。

立法會主席梁君彥周一（10日）見記者時仍不忘強烈勸喻，有關議員應繼續採取適當措施，並在本月22日完成最後檢測前盡量留家，避免外出，以示配合政府防疫要求。（盧翊銘攝）

防疫應滴水不漏以策萬存

不論特首林鄭月娥命令政府官員繼續留家隔離，抑或立法會主席梁君彥的強烈勸喻，事實上有關做法都是有其必要之處，不能隨便了事。說到底，隔離和檢疫安排都是為了堵病毒在社區散播，從而保障整體的公眾衞生安全。即使對於不少議員而言，隔離可能是屬於十分漫長的過程，但過去幾波疫情都正正是因為掉以輕心所致。既然官員也被命令留家繼續觀察隔離，一眾議員就更不應該掉以輕心，以免再次成為香港防疫漏洞。

再者，立法會議員本身應遵守比普通市民有更高的標準。誠如立法會主席梁君彥所言，公眾對於議員的要求往往高於一線。即使根據現時防疫條例，不是每名參與派對的與會者都需要經歷漫長的隔離期，但實際上仍然是按照最嚴格的標準為佳。這不單將展視立法機關對政府的支持，更是至為安全的做法。

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更何況，立法會為香港憲制重要的一部份，負責所有法案的審議和批准，因而更需要滴水不漏的防疫政策，以策萬全。假如真的有一位立法會議員不幸染疫而在潛伏期，卻由於未有繼續隔離而現身於議事廳，可能整個立法會便需要被送往檢疫隔離，繼而阻礙特區政府的立法工作，結果可謂是不堪設想。由此可見，議員更需考慮大局整體，絕不能純粹作個人決定。

經一事長一智

今次派對事件牽涉不少議會「新丁」，無可否認，不少議員都期待出席首次會議。而且不論中央政府抑或社會，都期待新一屆議會將有新氣象示人。未能齊人開會少不免令人質疑部份議員的防疫意識，他們亦可能因而急於曝光以爭取表現。但即使如此也不能因小失大，令香港社會賠上更大代價。

立法會的任期長達四年，當中牽涉着大量社會和中央關注的政策議程，防疫只是對議員的第一個考驗。經一事，長一智，今次以後一眾議員應該更謹慎行事，尤其作出決策時考慮更加周全，將一切風險及對社會的代價都考慮在內。若然居家檢疫期間的反思能有助議員更好地培養政治智慧，其實得著可能更大。