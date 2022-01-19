有意服務香港者應主動回應社會需要

距離特首選舉僅兩個多月，周三（19日）網絡評論人冼國林在個人社交平台宣布有意角逐特首一職，成為了第六屆行政長官選舉首位宣佈的參選人。



職業為商人的冼國林以「忠誠坦蕩，仗義擔當，不患得失，赤誠報港」作為競選口號，並強調過去幾十年在各個範疇累積下來的知識和經驗將有助他解決香港「五勞七傷」的問題。他同時表示，一旦勝出行政長官選舉，期望可以帶領香港大刀闊斧改革房屋、醫療、教育等問題。

冼國林在網上宣布參選特首。（冼國林Youtube片段截圖）

姑且不論冼國林的經驗和能力是否勝任行政長官一職，他宣布參選的行動無疑為特首選舉打響了第一炮，讓人期望兩個月後的選舉可以為香港選出一名解決問題的行政長官，而不再是繼續蹉跎市民的歲月。

看理想和籃圖而不拘泥於背景和份量

香港過去幾年經歷的變化，都令人思考我們這個城市需要怎樣的領袖。社會本身已經陷於撕裂一段日子，經濟民生亦因為種種原因而受到耽誤，尤甚的是不少市民都已經陸續對這個城市失去了盼望。在這個時候，不能不說我們都期待一位行政長官參選人可以明白和理解市民的想法，主動提出突破今日政治和民生困局的理想和藍圖，勇於爭取市民大眾、各個界別的選委和中央的支持。

香港的變革議程不少依舊被束之高閣，甚至香港在2019年更變成怒火之城，各種埋藏已久的矛盾終於一次過爆發出來。（資料圖片）

事實上，香港過去亦曾經由不少「有份量」的專業人士、公務員出任行政長官或擔當政府要職，無奈很多的政策目標至今仍然是「 鏡中花，水中月」，香港的變革議程不少依舊被束之高閣。甚至香港在過去幾年亦變成怒火之城，各種埋藏已久的矛盾一次過爆發出來。尤其令人憤慨的是不少治港者擔任公職多年，同時亦為公眾所熟悉，而且往往都自詡為身經百戰，但其成績卻都是有目共睹。因此與其討論個別人士參選是否有足夠份量，市民大眾此時此刻最想了解的卻只是我們的香港到底可以怎樣向前走落去？

市民的考題：香港往何處去？

「怎樣走落去」看似是市民給予有意參選行政長官的人士非常簡單的一道考題，背後卻是牽連着千絲萬縷的領袖特質。特別是，「香港往何處去」不獨是簡單以「搞創科、金融」和「開發土地」就可以說明，尤甚的是香港的「一國兩制」發展如何令市民信服，繼而繼續視這個城市為安身立明之地。因此，我們期待一名可以勇於想像這個城市的未來和可能性的行政長官參選人，敢於帶領香港市民和中央政府繼續香港「一國兩制」的下半場。

「香港往何處去」不獨是簡單以「搞創科、金融」和「開發土地」就可以說明，尤甚的是香港的「一國兩制」發展如何令市民信服，繼而繼續視這個城市為安身立明之地。（李澤彤攝）

時間上，行政長官選舉將於3月27日正式舉行，提名期最遲亦會在2月20日正式展開。然而，今日不少行政長官的潛在參選人卻仍然未見面對公眾。不論原因為何，我們都期待有意參選行政長官的人士有積極的管治思維和態度，能夠修補社會不同階層的撕裂，以至處理香港的各項問題，其管治理想和藍圖更不應是被動地等社會、選委和中央的發落。