微軟天價收價動視暴　為什麼值得歐美政府反思？

美國科技巨頭微軟（Microsoft）近日宣布打算以高達687億美元收購知名電視遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard），消息轟動全球市場。然而，有關收購卻引起了一些批評。路透社報道，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）質疑這筆天價交易來得「不是時候」。



他指出，當下新冠疫情尚未過去，不少貧窮國家都需要資金對抗疫情及相應的疲弱經濟。他認為微軟這麼大筆的現金交易將流向發達國家的國債市場，最終只是推高先進國家的債價，但有需要的貧窮國家卻沒有現金流入，因此這筆交易將阻礙貧窮國家經濟復甦。

世銀行長長馬爾帕斯近日質疑微軟以高達687億美元收購知名電視遊戲公司動視暴雪質疑這筆天價交易，認為其來得「不是時候」。

朱門酒肉臭？

微軟收購暴雪的交易高達687億美元，對於很多發達國家而言，這不過就是一間科企巨頭所能拿出的現金，不足掛齒；但對於眾多落後國家而言，這筆現金已是國家級別的帳目。以非洲的尼日利亞為例，它受惠於其國內出產石油以及近年油價高企，在非洲國家中已算是少數經濟不錯的國家，GDP為非洲國家之冠。但尼日利亞政府在2021年的總支出（包括新冠特殊支出）不過14.57萬億奈拉，折合即約355億美元，差不多只是微軟收購金額的一半多一點。

不少經濟落後地區都需要投入和建設，然而在西方資本發達地區卻不太願意投資到這些沒有利潤的地區。像微軟收購暴雪，普遍認為是希望藉此提升其Xbox家庭遊戲機系列的質素，與Sony的PlayStation系列競爭，最終看準的是先進地區巨大的遊戲市場。

微軟是私人企業，固然以盈利為目標，貧窮國家的經濟自非其關心之處。然而，即使先進地區的政府也對落後地區鮮少關心。世銀行長就指出，2021年12月富裕國家同意向世銀面向貧困國家的基金國際開發協會捐贈的235億美元，與微軟這筆交易的金額實在相形見絀了。

世界治理須要實際行動

新冠疫情暴露了不少發達國家內部貧富懸殊所造成的重要社會問題，也令近年愈來愈多發達國家開始思考如何在平衡極端資本主義所造成的問題。但貧富懸殊的問題並不只在發達國家的內部，也出現在世界不同國家之間。按瑞信集團的《全球財富報告》，2020年全球財富大約有57.25%集中在北美與歐洲，甚至比起2019年疫情前的54.68%更高。但這兩洲的人口加起來卻只有全球人口的約17%。

財富更直接影響了各種基本條件，例如在新冠疫情之下，疫苗的分配也極不平均。一些發達國家都在打第三針加強針的時候，但非洲某些國家第二針的接種率卻仍有大半人口未接種第二針。

經濟發展是團結各國的關鍵

國家主席習近平時常提及「人類命運共同體」。既然一個國家之內過度的貧富懸殊會產生嚴重的社會問題，那麼在世界內國家規模級的貧富懸殊自然是全球性的社會問題。在極端貧富不公的情況下，發達國家不能只看到自己，也必須考慮到其他落後國家的發展。發達國家理應負起責任，即使不是無償幫助，也應該盡力為落後國家提供發展的機會。

然而，一些發達國家整天在氣候、民主等議題上宣示自己要帶領全球，在實際上為落後國家所做的卻非常有限。甚至乎，這些國家更攻擊試圖幫助這些落後國家的其他國家，指控其別有用心、製造債務陷阱。

顯然，全球治理不應該是這樣。全球大部分發展中國家所期望的是發展和脫貧機會，這比起一些天花亂墜的承諾來得更為重要。發達國家如果想做好全球治理，維持自己在世界的領導力，它們不能將眼光只放在發達國家之間，它們必須真正理解發展中國家的需要，為它們帶來機會，例如從官方和企業層面促進在落後國家和地區的投資和建設，多用行動代替政治表態，不然最終它們將成為真正的「小圈子」。