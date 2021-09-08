世界在改良資本主義　香港政府仍在打瞌睡

本周三（8日），林鄭月娥出席立法會的特首質詢會，議員葉劉淑儀向她提問國家主席習近平多次提及社會要「共同富裕」，港府有何政策縮窄貧富差距。林鄭認為香港作為外向型、開放、資本主義的社會，「很難期望沒有貧富的差距」，政府會把握國家為香港提供經濟發展的機遇，提供更多優質就業的機會，尤其助青年人向上流動，同時向基層「補底」，增加教育、醫療、社福開支，讓他們享受經濟成果的好處。



誠然，很難期望一個社會沒有貧富差距，即使實行社會主義的中國內地也不會如此。但亦正因為此，這個說法有如打稻草人，真正的問題在於貧窮差距能否收窄。資本主義社會在世上有多種型態，並不應該是縱容貧富懸殊的藉口。

香港的貧富懸殊問題愈趨嚴重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

數字上，政府雖然透過稅收和社會服務開支而收窄貧富差距，例如2016年的堅尼系數由原初的0.539降至除稅及福利轉移後的0.473，明年公布、反映今年狀況的堅尼系數或許也有相當幅度下降。然而，不論介入前或介入後的堅尼系數也位於全球前列。而且回顧1996至2016年的堅尼系數，香港的貧富差距也持續擴大，可見扶貧措施須更大力。

採相對貧窮也可以「橄欖型」

林鄭強調香港採用相對貧窮準則，而非絕對貧窮，好像在合理化貧富差距的存在。然而香港即使採用相對貧窮準則，即以家庭收入中位數一半作為貧窮線界定貧窮人口，貧富差距仍然有大與小的分別。正如內地以「橄欖型」分配結構為宗旨，便是希望透過增加入息、稅收分配和提供社會保障等，令多數人口的收入集中在中位數附近，這樣貧富差距必然較小。

每年《香港貧窮狀況報告》均提供「總貧窮差距」金額，即「理論上要將貧窮住戶拉回至貧窮線所需的金額」。在政策介入後，2019年的總貧窮差距為244億元，折算每戶4,300元。相對於香港政府的公帑而言，扶貧所需的資源並非不可負擔。加強基層教育支援和醫療服務等，也能幫助他們站在同一條起跑線上。故此香港貧富差距擴大、貧窮人口增加，原因從來不在財政能力，而是官員的決心和認知。

香港有將近21萬人生活在劏房裏，這反映了香港嚴重的貧富懸殊問題和住房問題。（新華社）

資本主義不應等如貧富懸殊

香港雖然奉行資本主義，但資本主義不一定要放任市場和資本無序，更不代表必然是貧富懸殊。只要放眼世界，官員不難發現資本主義制度多種多樣。德國和瑞典的版本藉高稅收維持較慷慨的福利制度，減低社會不平等和減低失業率，新加坡的版本同樣奉行企業低稅制，但向國民抽較高的稅收和社會保險，注入醫療系統和退休金，確保老來有依。

在多次經濟危機和新冠疫情後，不少國家也反思放任資本主義的弊端。在日本，有意競逐自民黨總裁及首相的岸田文雄周三（8日）便批評去規管化政策擴大了貧富差距，並主張更積極的財富再分配以刺激增長，以財政政策達致經濟穩定。美國的拜登政府更提出數十年來罕見的改革方案，援助基層和投資社會保障制度。

先不說香港政府去年推出的保就業政策實際上只是保僱主的笑話，在內地政府力倡共同富裕、推動經濟公義的時候，香港官員似乎仍然篤信大市場思維，視福利為民眾受剝削後的補漏拾遺。內地致力建立「橄欖型」分配結構，是要增加稅收和各類分配制度擴大中產階層比重，增加低收入群體收入，促進社會公平正義。香港政府卻無意進一步改革經濟制度，難怪議員和社會擔憂政府無力解決貧富差距。這樣既做不到思想對接、理念對接，更可謂與國策背道而馳。