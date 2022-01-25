打工族不可成為圍封強檢犧牲品

葵涌邨的新冠病毒疫情惡化，繼逸葵樓、映葵樓後，夏葵樓亦要延長圍封強制檢測期至五天，打工族在圍封期間的權益備受關注。有調查指葵涌邨居民因為連日圍封而被放無薪假或年假，甚或被解僱，另有不少居民亦感到被標籤歧視。市民在一波又一波疫情下配合政府的防疫抗疫規定，但當中的打工族往往卻成為了犧牲品，政府要阻止少數僱主的不良行為，助市民熬過年關。



「葵青街坊聯合陣線」於上周六（22日）向葵涌邨居民展開網上調查，有約200人回覆，大部分居於逸葵樓和映葵樓。當中有81人稱被迫放無薪假或年假，更有11人稱因當局圍封大廈而遭解僱。

現時葵涌邨三廈的家居隔離，其實正確來說是連續幾天的強制檢測，因為政府的權力來自法例第599J章下的「限制與檢測宣告」。跟往常的強檢一樣，政府要求居民在等候強制檢測結果期間留在處所，只是三廈的時期增至五或七天，期間多次檢測。與此相對，竹篙灣等處所的檢疫安排則是來自法例第599A章下，衞生主任向傳染病接解觸者和感染者發出的書面命令。

芊葵樓，至今午12時許尚未解封，近廿名居民及長者在門外等候，有人不滿鼓噪。（鄭子峰攝）

強檢、檢疫 打工族影響未必等同

勞工處在去年7月刊載的「與 2019 冠狀病毒病有關僱主和僱員在《僱傭條例》下的責任及權利」列明，在指定檢疫中心進行檢疫的人，在離開檢疫中心時，可以要求病假證明書，並在滿足《僱傭條例》的條件下給予僱員病假及合資格僱員支付疾病津貼。處方這裏所指的應該仍然限於第599A章的檢疫命令對象，但對現時根據第599J章的家居隔離者似乎卻未見有明確指引。

直至本周二（25日），勞工及福利局終於在社交媒體提醒僱主，「不應基於僱員受隔離檢疫、限制與檢測宣告及強制檢測公告影響而把他解僱，否則或會構成不合理解僱」。受影響僱員可聯絡勞工處尋求協助，並向僱主提出申索。政府又呼籲僱主諒解僱員的實際困難，然而局方此等回應僅是聊勝於無。

政府須保障打工族權益

儘管社會上大部分僱主相信都能諒解僱員，雙方協商工作和待遇，但政府仍然有責任確保所有遵守檢疫命令者獲得應有的勞工權益。現時局方並無直接解答僱主要求僱員放年假或無薪假的後果。按早前勞工處就無薪假的回覆，有關安排其實亦需要經雙方同意。問題是，當下的勞資關係不對等，第五波疫情終結無期，有多少受屈僱員膽敢要求僱主如常支薪？尤其是挨年近晚，僱員更需要穩定的飯碗，議價能力更弱。

前往檢測的人龍繞過了大樓。（鄭子峰攝）

僱員配合政府命令禁足，當中未能在家工作的人缺勤不是因為躲懶，政府必須減少他們禁足期間的經濟打擊。再者，五至七天的家居強制檢測，本質與在竹篙灣、營地和酒店等指定檢疫中心檢疫分別不大。因此，勞工在兩種處境的保障應一視同仁。政府要阻止僱主解僱正履行禁足令的僱員，而對於沒有被解僱但被放年假或無薪假的居民，衞生署要為他們發病假證明，以便他們申請疾病津貼。至於日薪制或者自僱人士，政府可發放一筆過的補助，助他們度過年關。

其實自去年佐敦封區之後，政府便應檢視多天圍封對打工族的影響。也許政府滿以為疫情趨緩，誤判檢疫中心和酒店檢疫足以應對往後新冠疫情，故對家居隔離沒有預案，亦無考慮到部分居民會飯碗不保的後果。香港勞資關係下的勞方長期處於弱勢，隨着疫情再度爆發，無理解僱、無薪假亦有機會一同重現。政府部門應該主動接觸葵涌邨受屈的打工族，協助他們爭取應有權益，這亦是對打工族一直配合抗疫措施的支持和肯定。