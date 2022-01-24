汲取葵涌邨經驗　家居檢疫不能再亂

新冠病毒在葵涌邨蔓延，在周一（24日）新增109宗初步確診個案，當中逸葵樓和映葵樓共佔60宗，同邨其他樓宇個案增加，地盤和醫院亦錄得個案。雖然政府暫無意把更多大廈列入家居檢疫名單，但隨着疫情蔓延，官民雙方也應預備有此一著。政府必須檢討在逸葵、映葵兩廈實施家居隔離的亂象成因，改善安排。



政府實施五天家居隔離，為的是盡快找出染疫居民，截斷逸葵樓傳播鏈。所以。然而，直至行動第三天的周日（23日），有居民仍然反映他們仍未被通知進行檢測，確診家人延誤送院，而支援人員不準確交代檢測時間導致居民經常乘搭升降機和在大堂聚集，增加病毒傳播機會。再者，政府支援家居檢疫的安排亦是無章，映葵樓首晚家居隔離沒有晚膳，逸葵樓垃圾山，熱線電話無人接聽，亂象不一而足。

訊息發放、部門溝通、物資安排混亂

政府動員了逾1,800名來自十多個政府部門的人員，但只要缺乏有效的中央統籌，人數再多也沒有用。站在抗疫前線的民政事務局和地區民政事務專員必須究責，管理屋邨事務的房屋署亦責無旁貸。民政部門應協助檢測承辦商和要求房屋署有序安排居民檢測，房屋署應負責統一發放訊息，以及收集各戶的特別需要，再匯報民政總署和醫護部門跟進。

2022年1月23日，葵涌邨逸葵樓及映葵樓均須圍封五天，多輛警車停泊在葵涌邨範圍。（鄭子峰攝）

官員支援疏漏處處，是否同時揭示與地區組織和地區人士缺乏聯繫？固然葵涌邨當區區議員懸空，官員少了一個官民的交流點。地區代表懸空也許改變不來，但官員曾否聯絡邨內各座互委會？日前立法會議員陳恆鑌稱與多位互委會代表要求當局於邨內設檢測站。政府設立互委會的目的便是促進官民溝通，改善屋邨管理和幫助睦鄰，在抗疫時刻理應大派用場。官員有否趁機邀請他們幫忙收集住戶需要？還是因為政府決意解散這些草根組織，索性不找他們參與支援？

雖說Omicron染疫者病情比較溫和，但對體弱和未接種疫苗者仍有相當殺傷力，袁國勇估計香港要兩三個月後才能控制疫情。政府和市民也要有心理和實際準備，住宅大廈多人感染而要家居隔離的例子不會只限於兩幢大廈，在葵涌邨其他大廈以至其他區也有機會出現。

逸葵樓居民直至1月26日早上7時前，均要按限制與檢測宣告逗留住所之中不得外出。有逸葵樓居民從窗口觀看外面情況。（張浩維攝）

加入地區團體參與抗疫工作

未來幾天，政府應採取主動，當大廈或屋邨屋苑出現多宗初步陽性個案，就要求民政事務專員聯絡區議員、互委會、業委會、業主立案法團等地方組織，提醒對方樓宇要加強衞生，了解清潔工的防護裝備是否充足，又邀請他們先行了解大廈有甚麼居民有特殊需要，在萬一需要家居隔離時向政府提出特別支援。另一邊廂，政府亦要製作媒體宣傳安撫市民，毋須為家居檢疫過分焦慮，解釋政府各項支援措施，同時提醒市民檢視家中有否基本的衞生設備，在自我防護之餘，減少居民互相感染。

家居隔離一直是政府抗疫應變的一部分，這幾天全港市民也目睹官員統籌能力低劣，葵涌邨內居民感受至深。葵涌邨的行動折射出政府的地區治理亟需改進。官員和前線支援人員必須密切溝通同時分工合作，向居民發放準確和一致的訊息，亦要善用公屋互委會等地區代表的聯絡和動員能力，協助收集居民的意見和需要。尤其第五波尚未結束，政府必須糾正大大小小錯誤，免在日後重覆犯錯，令更多市民折騰。