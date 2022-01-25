政府官員明白市民的感受嗎？

因應葵涌邨確診個案增加，行政長官林鄭月娥周二（25日）宣佈從即日起夏葵樓須圍封五天，逸葵樓的圍封亦再延長兩天，期望市民體諒。她同時亦透露，防疫措施估計將不可能在年初四大幅度放寬，但目前仍然在評估所有方案的可能性，將在本星期內進一步公佈。



林鄭表示，「完全明白葵涌邨受影響的居民聽到剛才的宣布都會不開心、很焦慮，但我在此希望大家諒解」。面對葵涌邨日前檢疫的亂象，林鄭亦表示「調動了來自10多個部門……超過1,800名同事參與，亦動員了一共六個檢測承辦商在葵涌邨各處設立了10個流動採樣站，目前可以提供每天30,000人次的採樣」。

特首無疑在數據上非常掌握防疫工作的情況，不同政府部門的公務員相信亦為這波疫情疲於奔命。然而，為官者要明白市民的感受是具體而實在的，若防疫、檢測及檢疫工作的效果未如理想，最終一系列的數據對於他們而言其實都只是冷冰冰的數字。

大廈內有人在觀看外間。（廖雁雄攝）

特首工作雖努力 市民卻未見成果

特首很可能仍然不接受社會對於抗疫工作不力的批評，但目前香港既沒有杜絕病毒從外地輸入，內部亦未能維持社區清零，社會期待已久和內地以至世界的通關遙不可及，在疫情兩周年之際一切尤如要推倒從來。政府官員若真的和市民身同感受，便應該明白除了叫市民體諒之外，社會更需要的是見到政府工作的具體成效。

特別是葵涌邨受影響的居民，他們不但被禁足於家中，而且部份居民更因為缺乏藥物等物資而變得手足無措，甚至邨內衛生情況據悉亦一度惡劣起來，還好的是情況已逐漸得到改善。而對於近日政府一系列雷厲風行的防疫措施，社會雖然無奈可奈可地接受，但不少市民的生計及生活再一次被疫情而打擊。縱然特首口中政府已努力工作，但無法否認，與市民切實的感覺卻形成落差。

早前官員在疫情反復期間出席生日派對，林鄭周二雖然以「希望能夠在農曆年前」作個交代，但仍然未有承諾具體時限。一些人甚至對於特首的調查可能已經變得無感，而原因只是因為他們已經哀莫大於心死。

年宵市場被取消，不少買年花的市民都轉戰花墟，商販們也趁機更落力賣花，貨物更堆到旺角大球場的小斜坡上。（歐嘉樂攝）

特首稱要讓市民感受情緒

為官者更要懂得市民感受

周二記者會結束之際，林鄭月娥被問及何以未有戴上口罩。她解釋是希望清晰地向市民傳達訊息甚至感受她的情緒，包括看到當刻她憂慮而沒有笑容的表情。但換個角度看，比起市民感受到官員的感受，或許官員更加要明白市民的感受，包括一些人無奈甚至憤怒的情緒。

下星期便是農曆年之末。農曆新年作為華人社會最為重視的日子，市民本來可以在除夕晚飯過後共逛花市年宵，假期間一家人聚首一堂，一掃近年的悶氣。而如今不但花市年宵早被取消，晚市堂食恢復無期，入夜後本來仍百業暢旺的鬧市部份亦已變得烏燈黑火。到底什麼時候方可以看到政府的抗疫成效，這大概就是官員此刻要知道的市民的感受。