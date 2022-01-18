疫苗氣泡提前　至少令人實在

行政長官林鄭月娥周二（18日）出席行政會議前會見傳媒表示，原定下月24日才實施的疫苗氣泡或許提前在年初四（4日）重開晚市時作為基礎，變相所有未接種疫苗的市民可能在往後一段日子都未能進入餐廳等處所。根據政府數字，現時每日約有2萬人接種疫苗，按目前趨勢推算，直至2月24日接種率有望達致八成，甚或九成，政府相信有關措拖終會有效提升疫苗接種率，最終促成香港社會達致群體免疫的階段。



疫苗氣泡將可能提前執行，難免令部份市民或飲食業界人士認為政府政策朝令夕改。畢竟政府早前方透露疫苗氣泡將在2月24日執行，這幾天卻變成了下月初，多少影響了一些市民本來接種疫苗的計劃。然而疫情折騰至今已兩年， 盡早落實有關安排乃是給予社會最大的防疫保障。

晚市禁堂食由1月7日起暫訂兩周。（羅國輝攝)

早到還比望穿秋水好

更何況， 疫情至今的發展已令不少人無所適從， 現時得以預期政策實施時間至少可以預期黑暗的日子終會過去。坦白講，早在疫苗接種計劃推行時，坊間早已預料政府會推行疫苗氣泡，不論是近日公布的晚市禁止堂食、停辦年宵和大型活動等，早有聲音質疑為何不盡早落實。甚至年頭初春閏月本身亦是不少才子佳人「拉埋天窗」的大好日子，早前政府公佈的禁堂食令已令不少準新人頻頻撲撲應變、處理，急需把婚宴晚飯改成午宴舉行，大殺雅興。

這些防疫的限制對於不少餐飲業界、表演演出者及場地，因為停辦花市而大失預算的花農影響最大，不少「手停口停」的基層從業員的生計亦無可避免受到影響。林鄭表明將在初四晚市恢復堂食時落實執行，總算是結束了漫長的等待。對於不少餐飲業老闆來說，這則消息本身更是「喜訊」。畢竟，晚市堂食往往都是食肆利之所在，相關政策提早落實起碼杜絕了禁絕晚市的夢魘，不論是食材採購和人手調配均可以有較佳的準備。奈何不少花農卻未必可以受惠於提早而來的氣泡措施，其損失自然是大。若然政府能趕在過年前就落實推行，年宵市場或許就可以如期舉行。

2022年1月7日，大批市民到黃大仙廟宇廣場的新冠疫苗流動接種站輪候。（黃寶瑩攝）

緊記疫苗氣泡措施旨不在懲罰

事實上，疫苗接種計劃推行至今已超過一年，社會初期對於疫苗的疑慮屬於正常，但在超過472萬人接種後，亦理應看清事實，不必庸人自擾其副作用和影響。畢竟，疫苗接種已經在多個國家取得有效作用，甚至成功建立起抗疫屏障，抵擋病毒對人的影響。雖然全面推行疫苗氣泡或許會令部份仍有疑慮的人士的生活產生諸多不便，但值得注意的是措施的目的並非懲罰市民，更不應產生歧視。反之疫苗氣泡是希望提供更具保障的公共衛生環境，防止有市民因為未有接種疫苗而感染病毒，今日盡早執行始終亦是為了保障市民健康和讓香港經濟活動恢復正常。而我們都會期望疫苗氣泡的落實只是一時，最終仍然是疫情盡快完結。