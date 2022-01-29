福袋派予圍封住戶　不如務實做事

早前葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府由上周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日，及後為了防止疫情持續擴散更需要延長圍封多兩天，最終一眾住戶在周五（28日）結束為期一星期的禁足生活。而政府則在同日在邨內貼出告示，指逸葵樓每戶可憑信於早上7時至晚上7時，領取「福袋」一個，當中有溏心鮑魚、鮑魚雞湯、花菇王及臘腸，總值約$414元。



居民練小姐展示「福袋」，指內有鮑魚、鮑魚雞湯、花花菇、臘腸，大讚「正」。（翁鈺輝攝）

縱然有住戶大讚政府派福袋此一舉措，不過亦有住戶認為圍封的影響更為深遠，單以物質補償難以填補已造成的負面影響。例如有身為自由工作者的居民就指在隔離期間因無法外出工作，損失整個月的四分一收入，甚至影響基本開支；亦有居民指政府應該要在資源調配作出更好的處理，不至於淪跌到令走廊堆積大量垃圾，又未有足夠醫療廢物收集箱處理已用完的防護衣等。

住戶配合防疫卻要面對問題

圍封隔離令到部份居民未能如常上班，有人因此損失收入，甚至工作，因此比起派發福袋，可以更有效地回報居民應該要由保障他們的勞工權益做起。而工聯會就於周五召開記者會，稱接獲70宗涉及葵涌邨工友求助，更有來自居於圍封大廈附近的打工仔亦同受影響，被僱主要求暫時停工，以放年假取替。

吳先生認為居民受封樓的影響更為長遠深遠，不是一個福袋就可以補償。（翁鈺輝攝）

奈何勞工及福利局只曾在周二（23日）經社交媒體作出警告，指僱主不應因隔離檢疫、限制與疫檢宣告，以及強制檢測公告而解僱員工。雖然局方有提及受影響員工可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助，並告僱主提出申索，但為何不推出實際措施將問題防範於未然呢？實在令人費解。

事實上局方可以考慮聯合衞生署發出一次性的特殊情況證明，去保陣勞工階層的權益，而不是固步自封要求勞工階層再出事後再作出索討，否則只會讓部分無良僱主有機可乘，濫用《僱傭條例》中的灰色地帶。

強制圍封檢測安排有待改進

其次政府似乎仍未從較早前的屯門大規模檢測中吸取經濟，在應對突發情況的準備仍然不足，資源調配工作仍未見完善。

早前屯門檢測大排長龍

地區組織葵青街坊聯合陣線於圍封大廈後訪問了約200名居民，指出了居民需要面對的不周問題包括：政府無提供足夠的日用品、糧食，以及衞生情況惡劣；同時逾八成受訪者亦對檢疫安排不滿，指當居分流程序不當，令人群聚集，又未及時消毒升降機，令染疫風險增加。

政府必須痛定思痛，對於仍存在完善空間的工作，例如勞工權益的保障，要著力避免故步自封，注入彈性思維，保障勞工階層在協助政府防疫工作同時不會令其權益受損；另外對於已有經驗的疫情調控工作，亦必須做得一次比一次好，不能「意見接受」但「態度照舊」。