及早推廣第三針　防疫須未雨綢繆

本星期一（1月24日），世界衛生組織歐洲區負責人克魯格（Hans Henri P. Kluge）在哥本哈根的聲明形容新冠病毒災情已經進入了一個「新的階段」。他強調大流行終會有結束的一天，但亦重申現在想要放鬆為時過早，因為幾乎可以肯定之後將有更多新的變種出現。然而只要社會能做好嚴密監測、高接種率和第三劑等措施，他相信就算面對新一波爆發也不需要像之前大流行那樣回歸全民封鎖。



另外，美國疾病管制與預防中心早前發表新一份研究報告，內容根據2021年8月至2022年1月間十個州份裏超過22萬次在醫院急症室與緊急護理中心求診事件的分析，發現接種第三劑疫苗於Delta變種病毒肆虐時期預防急診及住院需要的比率均高達94%，而對Omicorn變種病毒的同類效力亦分別能保持在82%及90%，足以證明接種第三針確實可以幫助減低醫療系統壓力與減少重症機會。

界限街體育館接種中心將會重開。（資料圖片）

未補打針人數日益增加

雖然新冠疫苗第三針加強劑作用已經獲得愈來愈多科學證據支持，但是港人不少似乎對此依然存有疑問。特區政府自去年11月23日起容許接受兩針科興疫苗滿六個月的人注射加強劑，到今年1月1日適用範圍又進一步擴大至接種了兩劑復必泰疫苗人士，其時符合接種條件而又未第三針市民的總數分別約為85萬人及122萬人，不過這個數字來到今個星期已經急升至逾150萬人以上。

事實上打從開放接種第三劑新冠疫苗以來，未補打針者的人幾乎每日都在上升，60多天間只有12月11日的人數曾經輕微下降。依此趨勢來看，本地疫苗保護網實在不無縮減倒退的隱憂。況且近日隨着本地再度爆發變種病毒疫情，坊間陸續出現一些渲染未接種疫苗者亦可能無病徵、非重症的聲音，並且刻意強調注射第三針同樣會「中招」云云，相關言論無疑進一步助長了部分市民對於接種加強劑的猶豫。

2022年1月4日，特首林鄭月娥在出席行政會議前宣布，將會在2月24日實施一系列疫苗氣泡措施，範圍不局限於599F表列處所，並包括文康設施、學校等。她舉例指，在學校方面，首階段或只適用教師和員工等，未必適用於學生，暫無計劃延伸到私人工作間。當日她曾重申仍然未到需要去收緊社交距離措施的時候。（歐嘉樂攝）

谷第三針措施無以為繼

當然，除了市民抱持觀望心態以外，政府與企業的谷針措施無以為繼也是一大原因。當局幾個月來接連關閉多個接種中心，近期重開頻度仍是大不如前，至於「疫苗氣泡」安排至今亦未加入關於第三針的考慮。私人企業再無推出什麼面向打針者的抽獎、優惠，甚至有許多僱主不像第一、二針那樣願意為接種第三針僱員提供「疫苗假期」——儘管去年11月公務員事務局老早已經宣布合資格接種第三劑疫苗的政府僱員可享相同待遇。

本地疫苗接種計劃已經推行了好一段時間，社會各方都必須認清其防護力會隨着時間逐漸減弱，故此在疫情完結之前絕不應該輕視補打加強劑的重要性。帶領整個社會抗疫的政府尤其需要盡快擴大接種中心覆蓋範圍與加強推廣教育，而即將更新的「疫苗氣泡」亦可以參考外國經驗引入注射時間與加強劑的考量，這樣相關措施才能真正起出防止疫情擴散作用，而不是淪為不具實際功效的一項行政指標。