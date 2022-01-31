徐英偉離職是重建問責的起點

民政事務局局長徐英偉周一（1月31日）發聲明，表示同日已向行政長官提出請辭，並計劃於即日離任。徐英偉已辭去職務成為「洪門宴」事件「第一滴血」，不論其他涉事人物的去向如何，這次安排都可以說是建制派、特區政府、中央以至香港社會的共贏。



徐英偉、入境處長區嘉宏等13名官員早前在疫情期間出席生日宴，特首林鄭月娥一再表示爭取「在農曆新年前跟社會作一個交代」。儘管其他涉事官員已復工，逗留時間長且有用餐的徐英偉仍須繼續休假至年初四。《香港01》周日率先引述來自北京的建制派消息，報道徐英偉辭職的安排。

日前《香港01》亦引述消息報道，連日來不同建制人士為徐英偉求情。毋庸置疑，徐英偉憑着十多年的官場經驗，可以說是民建聯的重點政治人才。民建聯出身的他早在2008年已出任民政事務局局長政治助理，其後成為勞工及福利局副局長，及至前年更被升為民政事務局局長。但亦正正因為經驗非淺，徐英偉更應該有較高標準的政治敏感度及政治問責。

正如徐英偉在聲明中表示，「作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，我未能以身作則，以防疫為先，於一月三日在出席一場宴會時有失當行為，我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。」他既然未能在抗疫期間以身作則，辭官便是政治問責、承擔責任的選擇。與其護短，建制派更應該支持這次安排。

林鄭不手軟 中央重革新

對於特區政府，這更是來得恰當的結局。林鄭月娥不只一次強調對徐英偉尤其失望，可想而知，徐英偉的離任肯定與林鄭的取態有關，甚至可以推測是林鄭堅持要他下台。須知道特區政府的高官問責制已被詬病形同虛設多年，不少官員了無政績甚至犯錯也不用問責。從這個角度看，是次徐英偉成為「洪門宴」事件「第一滴血」不只是他個人仕途的事，也是重振政治問責精神的重要一步。對於林鄭，以至下任特首，社會上下均期望徐英偉是改變的開始而不是特例，官員犯錯以後都必須承擔責任。

最後不得不提的是，徐英偉作為政策局長，根據《基本法》第48條其任免雖由行政長官提出，但乃由中央人民政府批實，故此徐英偉的離任也是中央所同意的事情。在近兩年，香港社會以至政界都體會到中央雷厲風行、處事不手軟的一面，但這顯然不只是對於「止暴制亂」才是如此。對於執政隊伍，中央肯定比所有人都更有要求、更加重視。國家主席習近平不只一次強調要「自我革命，刀刃向內」，不也正是這個意思嗎？重建香港，必然就是由改革管治團隊開始；而改革管治團隊，當然就是由重建問責制度開始！