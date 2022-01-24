河南水災說明了政治問責不會「不了了之」

經過接近半年的調查，國務院災害調查組上周五（21日）就去年7月河南水災發表了調查報告，正式為這場造成了至少398條人命損失、超過1400萬人受災的「自然災害」作出總結。長達四十多頁的調查報告雖以這場大雨是為歷史罕見的暴雨洪災作開首，卻同時毫不留情地對各級官員的失職、指揮不善、防災意識薄弱作出直接和嚴勵的譴責，甚至鉅細無遺對地方高層的黨委政府、河南省的相關部門，以至公營企業單位的連還過失作出了詳細的說明。



即管外界都把報告內容簡單理解為「總體是『天災』，具體有『人禍』」，以為事件仍然會不了了之，然而時任河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅等地方高層據報已被立案處分、問責下台。同時累計已有89名公職人員因為未有妥善處理災情而遭問責查辦，另外亦8名企業人員因為涉嫌違法犯罪被捕。凡此種種都在說明，那種不講求問責精神、喪失政治倫理的時代已經過去，今後亦不可能再把管治過失高高舉起，然後又輕輕放下。

河南水災半年後，鄭州市委書記徐立毅等地方高層據悉早已被立案處分、問責下台。同時累計已有89名公職人員因為未有妥善處理災情而遭問責查辦，另外亦有8名企業人員因為涉嫌違法犯罪被捕。(資料圖片)

人禍可以誤國

從寬則是製造人禍

相信不少人至今都仍然記得當日河南鄭州尤如水鄉澤國的情境。鄭州當日暴雨成災，地下鐵路和京廣路隧道竟可以在短短一瞬之間被洪水淹水倒灌，難免令人不寒而慄。尤其令人心有餘悸的是，網絡間流傳着當日致電到大氣電波焦急尋親的錄音，甚至在整個車廂被洪水淹沒前預錄的遺言，還有鄭州隧道外過百輛飄浮的汽車，所有的影像片段至今仍然叫人尤如親歷其境，慘不忍睹。幾百條人命就是因為官員遲頓反應而犧牲，甚至洪災過後仍可以欺上瞞下地掩飾災情，打算草草把處理災情失當的事實瞞天過海。而今日中國政府作出調查總結，甚至對涉事的官員作出相應的問責查辦，不但是抽出官僚體系中的害群之馬，更是給予所有為官者告誡警剔。

事實上，官員要為自己的過失而被問責查辦本來就不應該令人意外。特別是2014年國家主席習近平早已明確提出「從嚴治黨」；近日中國共產黨舉行第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議，亦再次強調要應以「零容忍」的態度懲治腐敗和潰職的官員幹部。這種問責精神本來就是為了杜絕所有人禍的發生。更何況，有權自當有責，有責亦必需要承擔，這一番的講話就是直接說明，問責在當今中國政治體制中有着極為重要的政治份量，官員犯上過失不可能再是隨便了事，更是遑論可以置身於事外。

河南鄭州水災圖片。（路透社）

如何處理香港官員的過失

問責原則同樣適用

問責的目的本來就是不讓個別官員的失職行為火燒連環船地影響社會對於政治體制的觀感，並且追究所有涉事者應有的責任，從而杜絕進一步的管治危機。這既是習近平主席所談論「堅持以零容忍態度懲治腐敗」，以及「堅持抓住『關鍵少數』以上率下」。因此，不論河南水災抑或是疫情防控，中央一直以來的態度都是從嚴問責，務求全國的官員幹部都自覺在思想、意識、政治和行動上跟中央保持高度一致，這亦是新時代下的問責精神。

1月17日，民政事務局局長徐英偉離開竹篙灣檢疫中心。（梁鵬威攝）

香港實行高官問責制多年，但不少市民卻認為看不到高官有真正被問責，由勞工保障「走數」到政治危機處理不當等例子不少。早前在疫情反復之下，亦有問責官員出席生日飯局，未能做到以身作則。特首林鄭月娥既已下令調查，更明言事件「不會不了了之」，我們希望行動能比說話更有說服力。如何處理有關官員的過失，我們拭目以待。