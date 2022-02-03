初三赤口｜香港要擺脫口角之爭的內耗

撰文：湯文詩
出版：更新：

周四（3日）是農歷新年的大年初三，又稱「赤口」。根據不少有關農曆新年的說法，親朋之間在這天容易發生口角爭執，一些家庭甚至不外出拜年，免得家人好友在新春佳節因為瑣碎小事而傷及和氣。因此中國部份地方民謠《正月調》亦會唱道：「初一早，初二早，初三睏到飽」，有着「避年」的民間智慧。

過去幾年，香港不少家庭或親朋之間都會對這種民間智慧有過心領神會的感受。我們餐桌的氣氛都曾經受過這幾年社會對立的政治分歧所影響，多年朋友或親兄弟或曾揚言「老死不相往來」。而且這些分歧不但已破壞尋常家庭的日常生活，尤甚的是一些家庭出現不同程度離散，有家人選擇移民他方，有些人則避君三舍。

爭議之聲從反修例席捲防疫政策

無可否認，受到2019年反修例運動甚至後來的政治氣氛影響，彷彿事無大小都可以成為家人朋友之間的導火線。不難想像這段時間，在飯桌上大家都會盡量刻意地避談時政，甚至晚飯前都已經習慣先把播放新聞片段的電視機關上，又或者轉而播放其他節目，以防稍有不慎，家庭聚會變成又一次議論大會。

更令人感到無奈的是，這些爭議已從當日的反修例運動轉移至現在的其他政策。近日有議員建議政府積極協助修例運動中干犯罪行、有悔意的年輕人重投校園，部份人士就立即猛烈批評，更謂「沒道理要社會必須接納他們」；不同的專家學者議論有關「防疫清零」和「共存」的防疫目標，竟被議員何君堯套上「干犯國安法」的標籤，而要政府澄清和解釋。凡此種種無疑都說明香港的矛盾與爭議仍然無日無之，社會部份人仍然自困於敵我矛盾的二元對立之中。

社會毋需二分
關鍵在於「家和」

來到農曆新年，我們可能難以記起上次一家人和和睦睦聚首一堂是何時。同樣地，我們亦似乎早已忘記了香港社會曾經和諧的景象。此時此刻香港社會儘管仍然泥足深陷於矛盾的政治爭論和社會事件，我們卻不能忘記很多事情本身並非必然地非黑即白，關鍵往往是如何尋求最大的共識，繼而創造出解決問題的力量。

舉個例子說，與其說更新人士不值得被社會接納，我們倒不如問香港為何不可以改變現行的社會結構，創造出令青年人看到希望的社會環境，甚至撫心自問排斥之後又會否變相再度播下躁動和不安的種子？面對防疫方向的爭議，與其以「清零」和「共存」二元對立地互相攻伐，倒不如每個人都撫心自問「我們怎樣可以一起渡過今次的難關」，繼而理性地一起為香港疫情尋找出路。

傳統中國文化一直以來都強調「和為貴」，就是因為人生活在世界，我們往往不能離開社會。社會亦不可能無日無之地陷於爭辯，否則就好事多磨。這些中國傳統哲人的智慧，或許正是香港這現代社會所缺乏。

農曆年初一｜疫情中「身體健康」更見可貴連中聯辦也在催促政府要積極作為政府官員明白市民的感受嗎？香港需要的是自我革命
農曆新年
農曆新年
赤口
梁振英
何君堯
治政之道
01觀點