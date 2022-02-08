科企「中年危機」說明創新的重要

Facebook、Instagram、Whatsapp等社交媒體的母公司Meta（前稱Facebook）在上周三（2日）公布業績後，股價即日暴跌26.7%，創公司上市以來最大跌幅。Meta業績顯示旗下社交媒體如Facebook的活躍用戶有下降趨勢，廣告收入前景令人擔心。本周一（7日），Meta又與英國及歐洲監管部門因能否合法將數據傳送回美國掀起爭議，揚言要退出歐洲市場，投資者擔憂下股價再挫5%。



然而，Meta的困境並非其獨有，而是反映了一種科技巨企常見的現象。科企在起步發展時增長潛能令市場給予其甚高的估值，然而隨着發展成熟，業務一旦出現瓶頸，那市場便不可能維持高估值的評價。

科企增長出現瓶頸

不少有一定規模的科技企業都開始面臨行業競爭及瓶頸的問題，例如串流平台Netflex在上月21日公布業績後，因為用戶增長開始見瓶頸，股價一日內大跌22%。又例如，智能手機市場在全球幾乎飽和，但競爭者眾，令智能手機製造商面臨極大成長挑戰。像小米因為有近四份三收入來自於智能手機，其股價就從2020年尾一直下跌至今，股價被腰斬。這些例子與Meta的問題相當類似，當世界各國尤其是較發達國家人口幾乎沒有明顯增長的時候，類似的商品總會有一天增長見頂。據統計去年全球市場智能手機出貨量只提高了3%，2020年甚至有所下跌。

Facebook的用戶增長陷入停滯。（Getty Images）

要緩和增長壓力，不少科技巨企都試圖壟斷市場。Meta以Facebook起家，過去一段時間收購了不少具威脅的社交媒體，例如Instagram及Whatapps。不過壟斷行為近年受到包括中、美、歐等監管部門的針對，愈發難以維持。阿里巴巴便被中國監管部門反壟斷措施所限制，股價已從歷史高位下跌超過六成。科企如果不思進取繼續「食老本」，即使表現好也只能守成，那他們的前景將與舊經濟企業無異，失去了過去的光彩。萬一「食老本」食得不好，企業甚至可能漸漸被競爭者所淘汰。

自救唯有創新

到着老業務增長見頂，而壟斷市場又因監管政策愈發不可行的困境，這些科技巨企無疑正面對「中年危機」。它們當中不少試圖通過創新，找尋新的增長點。Facebook之所以改名為Meta正是意識到社交媒體發展見頂的問題，才將公司未來賭在「元宇宙」的新發展路上。小米等企業加入造車行列也並非單純為了加入電動車的熱潮，而是希望在智能駕駛方面為企業創造新的價值。

私人企業也知道「食老本」並非長治久安之計，必須時刻創新才能維持發展。回過頭來看，香港的發展同樣也面臨着增長快緩、其他地區競爭等問題，香港同樣也需要創新去解決問題。當然創新固然有風險，中途也不是一帆風順，但這總比繼續「食老本」原地踏步要來得好。面對不斷變化的國際環境，香港也應該積極轉型，以創新找尋新的發展方向。