用數據和理性看待疫苗接種

牛頭角周三（9日）一對母子因故發生爭執，有人情緒激動，在寓所揮舞鎅刀。警員到場調查，發現兩兄弟及母親受輕傷，及後由救護車送院，而據報道，事件的起因與新冠疫苗有關。



涉事兄長並未接種新冠疫苗，而在事發前其弟弟疑因政府擴展「疫苗通行證」計劃，勸說他盡快打針，二人衝突而母親則在制止兩人時受傷。一些人稱事件為「谷針」措施下的第一滴血。

這無疑是個別事件，但為何現時正值第五波疫情的高峰，仍然有市民拒絕接種疫苗，這值得社會及施政者深思。

林士德體育館疫苗接種中心於新年假後重開，未見人龍。（鄭子峰攝）

仍然有人曲解疫苗價值

疫苗接種計劃已推行多時，目前超過七成市民已經完成接種第一劑疫苗，不過在網絡上仍然時常可見各種尋出不同拒絕接種疫苗的言論。但對比不同數據，其實很多說法都能夠不攻自破。

其中一種較為流行的言論莫過於「接種了疫苗都會感染病毒，所以大家都不需要接種」。接種疫苗雖然不是百份百免疫，但透過減低感染機會，減慢病毒在社會上的傳播及減少感染人數，最終是整個社會受惠。再者，疫苗有助避免確診者嚴重不適，即所謂的重症。根據香港醫學會上月發出的最新建議，與未接種疫苗的Omicron患者相比，已接種兩劑和三劑疫苗的人住院風險更低，尤其對於已完成接種三劑疫苗人士，住院風險更可以大幅減低八成。醫學會的建議都有數據基礎，值得市民應該理性看待。

另外亦有人提出「新冠病毒如同弱流感」這類說法，嘗試說服他人不需要接種新冠疫苗。雖然新冠疫症的死亡率隨時間回落，但截至上個月全球近4億人感染中5百多萬人病歿，死亡率1.54%，而香港的比例亦相若。1.54%比起流感死亡率的0.1%高出十多倍。再者，中大醫學院研究分析106名新冠肺炎病人情況，發現高達76%新冠患者康復後六個月內出現至少一種後遺症，可見即使是不同的病毒變種仍然遠比流感危險。

至於接種疫苗的副作用，目前當局接獲異常事件報告6千多宗，比率0.07%。涉及的不適多數是血壓高、胸痛、呼吸短促、頭暈、頭痛等。即使有市民在接種疫苗14天後離世，但每宗案件也由專家檢定，是否有證據顯示因疫苗引起。而香港醫學會、醫學專科學院等均呼籲市民盡快接種疫苗，可見疫苗有足夠的安全性，對保障市民健康利大於弊。

反疫苗言論只是反對清零者的武器

更甚者，一些網民近日提出應該刻意感染以及四處播病，達致群體免疫，所以市民亦更不應接種疫苗阻礙病毒傳擋。惟這種言論明顯無視了病毒對市民——尤其長者及長期病患者——的危險性。而在周四（10日），一名94歲確診Omicron變種病毒的市民不治，而她生前是長期病患者，並且沒有接種新冠疫苗。

我們都很容易立場先行，再找方法自圓其說。不過為了整體社會福祉，每個人都應該盡力避免發布不確定的消息。當醫學界幾乎一致認同接種疫苗是利多於弊，甚至一些過往經常批評政府的醫生呼籲大眾盡快打針，可見接種疫苗是有科學根據的共識。香港人向來崇尚理性和科學，面對疫情時更應要是其是，非其非。

面對失實、不理性的懷疑論，政府、專家甚至每個市民都要盡力澄清，用更多的科學理據說明接種疫苗的效益及考慮。