發放更多疫情數據　有效釋除社會疑慮

隨着「疫苗通行証」將於本月24日全面實施，各社區疫苗接種中心的預約都出現上升的趨勢，尤其有不少長者都陸續前往接種新冠疫苗。根據政府最新數字，香港單日接種劑次在周四（10日）就觸及83,541次，創下計劃推行以來的新高，當中有36,584人更屬接種首劑疫苗，反映愈來愈多市民都開始接種疫苗，按目前趨勢看來，對於遏止疫情惡化相信有正面作用。



然而，不少市民依然故我地對接種疫苗抱懷疑態度，甚至為數不少人至今都仍輕視病毒Omicron的傳播力和風險。他們不但忽視疫苗對於防止重症的作用，而且即使「疫苗通行証」在即，都寧願一些活動受到限制，繼續以疫苗未能有效竭止傳播為由而拒絕接種。

按照政府的統計，情況最令人憂慮的是80歲或以上的群組，至今已接種首針比率仍然不足35%。（梁鵬威攝）

按照政府的統計，80歲或以上的群組至今已接種首針比率仍然不足35%。周二（8日），特首林鄭月娥甚至表示將派遣醫療隊伍到安老院舍為長者作檢查，只要他們願意便會為其打針，就不再詢問其子女或家人的意見。要增強市民的接種意願，最直接的辦法就是讓數據說明一切，讓市民大眾直接看到疫苗的功效和疫情變化所帶來的威脅。

不理想但尚可接受的疫情數據

面對一波又一波的疫情變化，特區政府在公佈疫情數據方面進步了不少，算是成功及時將疫情的訊息和有關疫苗接種的資訊向公眾交代。除了每日下午的疫情記者會成為傳媒和公眾了解疫情訊息的主要途徑，有關新冠疫情的資訊亦統一由政府網站發佈，並且加入「本地情況互動地圖」和「香港新冠疫苗接種資料概覽」等。以上措施有別政府以往數據訊息發佈大幅滯後，尤其是不論現時每日的確診數字抑或疫苗接種率都屢創新高，所有數據都牽涉海量的核實工作，相關部門的工作值得社會肯定。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）公布，新增986宗確診個案。（張浩維攝）

然而，政府公佈的數據仍然流於表面，主要牽涉確診數字以及已接種疫苗的人口分佈，部份數據值得進一步公開讓公眾參考。舉個例說，現時社會部份人質疑疫苗無助減少重症感染，隨着香港的感染人數上升，參考數據逐漸累積，值得讓社會看到接種疫苗和未有接種疫苗感染後的分別。

另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君周一（7日）表示，不再公布每宗個案詳情。觀乎新加坡或加拿大等國家為例，國民均可以經衛生署部門的網站參閱疫苗對於感染、重症（需要住院）和死亡比率。假如政府能夠更有效地提供數據，無疑是最直接的辦法令部份市民的疑慮不攻自破。

長者李伯從未接種過疫苗，今次專程排隊想打即日針，「之後一直唔想打，有無效都唔敢講，半信半疑，無計啦，驚去公廁都要用呀，搭車都要用」。（黃寶瑩攝）

讓數據越辯越明

疫情發展至今，事實上不論政府官員和專家學者都早已經向社會公眾交代過病毒的風險和疫苗的作用。政府始終不能夠強行在替市民接種疫苗，而目前最佳的辦法就是繼續做好數據公開的工作，讓那些「懷疑論」者無功而還。假如現時部份子女仍然憂慮長者或長期病患者接種疫苗後的安全風險，事實上政府亦有公佈「疫苗接種劑量及異常事件報告累計數字」，惟未有更詳細地例明年齡分佈等資訊。我們深信香港社會終究是真理越辯越明的地方，只要政府進一步做好數據公佈的工作，理性的香港市民始終會作出最明智的選擇。