多招分流治療確診者　群策群力以挽救社會

急症室外滿佈帳篷，新冠病人滿臉倦容，網絡廣傳的照片令人不忍卒睹。1.2萬名初確或確診者等候入院，公立醫院系統崩潰。雖然政府和醫管局近日改變了抗疫對策，按健康和風險狀況劃分入院優次，但分流的配套不足就會事倍功半。政府、醫管局和私營醫療系統要分工合作，各就各位治療和支援患者，阻止病毒在家庭和社區擴散。



新冠確診者每天以千計增加，公立醫院病床爆滿，相信多達1.2萬名新冠初確或確診者在社區等候入院。不少人冒着夜風呆等急症室外多個小時，長者和兒童的情況更可憐，成人不論不幸同告確診或者只是陪同照顧，也焦慮非常。醫護則疲於奔命服務病人，再這樣下去，他們體力亦會透支，醫療人手將更緊絀。

分流有理 配套要足

對於新出現的病毒，醫院接收所有病人有一定道理，加上病人面對陌生病毒會較緊張，故蜂擁醫院求診。惟當下患者數目龐大，公院不能接收所有患者，而Omicron變種病毒株較其他新冠病毒株容易傳播而破壞力較小，大部分患者接受門診治療也可治癒，醫院集中資源看顧重症患者或體弱者。因此，按病況分流病人做法亦屬穩妥。

2月15日深夜，露天隔離區擺放着十來張病床，病人在床上休息。（李澤彤攝）

分流絕非任由病毒在家庭和社區散播，而是動員公院外部、私營醫療系統和民間力量抗疫。在民間連日建議應急方案後，政府終於在周二（15日）祭出多管齊下措施，例如徵用大廈以作檢疫，由醫管局門診處理輕症者，電話熱線解答醫療查詢等，又首次列出幾種嚴重徵狀是患者召喚救護車的提示。翌日（16日）醫管局進一步公布增設由私家醫生協作的遠程會診服務，以及正研發通報或監測平台作遙距檢查。

上述措施可達致分流患者目的，當市民不湧往急症室，醫護可以處理積壓該處的病人。措施理應一早實施，現在才做來得太晚而且稱不上應急。單以監測平台來說，疫情曾經肆虐的地區早有類似應用程式，醫管局的HA Go應用程式亦有視象會診，系統研發時間相信仍可縮短。

「動員一切可以動員的力量和資源」

正如醫管局前行政總裁梁栢賢所言，家居隔離要有防感染指引和支援渠道。首先，接線員要具備正確知識，不可含糊回答查詢和誤導市民。有傳媒播出接線員誤說接受居安抗疫者「有任何自由權利出入所有處所」，此說是錯誤的，在抗疫時刻幫倒忙，令人質疑員工質素。第二，民間繼續發揮力量抗疫，例如邀請商戶安排受聘的藥劑師抽空代送藥物和指導用藥方法，以及動員社區中心員工，大專學生或送貨平台為缺乏親友送遞必需品的染疫者、居安抗疫參與者和家人。

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第三，政府要着手準備患者痊癒後的安排。既然患者不是全部入院，僱主或學校不能依靠出院作為康復證明，主動檢測成為憑據。政府作為疫情把關者和僱主，對是否採納抗原檢測結果，要驗多少次，必須有個說法，給員工和機構參考，維持家庭和社會運作。更重要的是，要他們及時取得結果，檢測能力須大幅提升。

染疫者心急如焚，擔心病情惡化，亦擔心求助無門。他們需要正確的資訊和及時的支援。國家主席習近平要求港府「動員一切可以動員的力量和資源」控制疫情，其實私營醫療系統和民間社會的角色也無比重要。各界同心合力，讓輕症確診者留在社區接受治療，染疫者家人可以盡快隔離檢疫免遭傳染。控疫一刻也不能拖，尤其是冷雨數天後到臨香港，我們實在不忍心看見在急症室外等待治療的新冠患者反被寒風吞噬。