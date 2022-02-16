多招分流治療確診者　群策群力以挽救社會

撰文：湯文詩
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急症室外滿佈帳篷，新冠病人滿臉倦容，網絡廣傳的照片令人不忍卒睹。1.2萬名初確或確診者等候入院，公立醫院系統崩潰。雖然政府和醫管局近日改變了抗疫對策，按健康和風險狀況劃分入院優次，但分流的配套不足就會事倍功半。政府、醫管局和私營醫療系統要分工合作，各就各位治療和支援患者，阻止病毒在家庭和社區擴散。

新冠確診者每天以千計增加，公立醫院病床爆滿，相信多達1.2萬名新冠初確或確診者在社區等候入院。不少人冒着夜風呆等急症室外多個小時，長者和兒童的情況更可憐，成人不論不幸同告確診或者只是陪同照顧，也焦慮非常。醫護則疲於奔命服務病人，再這樣下去，他們體力亦會透支，醫療人手將更緊絀。

分流有理　配套要足

對於新出現的病毒，醫院接收所有病人有一定道理，加上病人面對陌生病毒會較緊張，故蜂擁醫院求診。惟當下患者數目龐大，公院不能接收所有患者，而Omicron變種病毒株較其他新冠病毒株容易傳播而破壞力較小，大部分患者接受門診治療也可治癒，醫院集中資源看顧重症患者或體弱者。因此，按病況分流病人做法亦屬穩妥。

2月15日深夜，露天隔離區擺放着十來張病床，病人在床上休息。（李澤彤攝）

分流絕非任由病毒在家庭和社區散播，而是動員公院外部、私營醫療系統和民間力量抗疫。在民間連日建議應急方案後，政府終於在周二（15日）祭出多管齊下措施，例如徵用大廈以作檢疫，由醫管局門診處理輕症者，電話熱線解答醫療查詢等，又首次列出幾種嚴重徵狀是患者召喚救護車的提示。翌日（16日）醫管局進一步公布增設由私家醫生協作的遠程會診服務，以及正研發通報或監測平台作遙距檢查。

上述措施可達致分流患者目的，當市民不湧往急症室，醫護可以處理積壓該處的病人。措施理應一早實施，現在才做來得太晚而且稱不上應急。單以監測平台來說，疫情曾經肆虐的地區早有類似應用程式，醫管局的HA Go應用程式亦有視象會診，系統研發時間相信仍可縮短。

「動員一切可以動員的力量和資源」

正如醫管局前行政總裁梁栢賢所言，家居隔離要有防感染指引和支援渠道。首先，接線員要具備正確知識，不可含糊回答查詢和誤導市民。有傳媒播出接線員誤說接受居安抗疫者「有任何自由權利出入所有處所」，此說是錯誤的，在抗疫時刻幫倒忙，令人質疑員工質素。第二，民間繼續發揮力量抗疫，例如邀請商戶安排受聘的藥劑師抽空代送藥物和指導用藥方法，以及動員社區中心員工，大專學生或送貨平台為缺乏親友送遞必需品的染疫者、居安抗疫參與者和家人。

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第三，政府要着手準備患者痊癒後的安排。既然患者不是全部入院，僱主或學校不能依靠出院作為康復證明，主動檢測成為憑據。政府作為疫情把關者和僱主，對是否採納抗原檢測結果，要驗多少次，必須有個說法，給員工和機構參考，維持家庭和社會運作。更重要的是，要他們及時取得結果，檢測能力須大幅提升。

染疫者心急如焚，擔心病情惡化，亦擔心求助無門。他們需要正確的資訊和及時的支援。國家主席習近平要求港府「動員一切可以動員的力量和資源」控制疫情，其實私營醫療系統和民間社會的角色也無比重要。各界同心合力，讓輕症確診者留在社區接受治療，染疫者家人可以盡快隔離檢疫免遭傳染。控疫一刻也不能拖，尤其是冷雨數天後到臨香港，我們實在不忍心看見在急症室外等待治療的新冠患者反被寒風吞噬。

防疫政策的政治考慮就是社會利益抗疫基金不能忽略自僱與無薪假者染疫兒童送不送院　彈性與配套俱重要社會彌漫不安情緒　政府豈能視而不見
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