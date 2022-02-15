抗疫基金不能忽略自僱與無薪假者

總值270億元的第六輪防疫抗疫基金撥款項目周二（15日）交到立法會財委會討論，臨時失業支援計劃成為焦點。政府重視疫下失業者即時生活難關，值得肯定，而立法會議員跨黨派總體歡迎基金措施。雖然如此，抗疫基金仍有幾項缺失，未能疏解民之所急。撥款勢獲通過，但既然政府仍有相當財力，足以增加支援項目和額度，惠及更多市民。



在臨時失業支援計劃下，申請人在第五波疫情起失業至少一個月，失業前月薪不多於三萬元，以及沒有在基金下其他紓困受惠，便可申請臨時失業支援，最快4月獲得資助。大部分申請者只需提供強積金戶口資料。政府預計有30萬人申請，預留30億元撥款。

髮型店被納入表列處所停業，2月10日起關閉兩周，不少市民趕著最後限期衝到理髮店。（鄭子峰攝）

沒MPF戶口者安排含混

可是，政府的解說未能釋除萬計勞動人口的焦慮，不論是失業、開工不足和被放無薪假的人士。首先，政府對沒有強積金戶口者的申請安排含混不清。財委會文件沒有交代這批申請者需要什麼文件證明失業，議員即使在會上多番追問，官員仍未解清除了自述聲明書外，還要什麼文件。有劏房住客接傳媒訪問時坦言在第三、四波疫情時已打散工，但僱主一直沒有為其供強積金，擔憂不符資格。

其實市民申請政府資助時要折騰於處理文件證明，已非一朝一夕的事。不論在職家庭津貼、大專學生資助，關愛基金項目，申請者和民間團體往往與部門周旋一番後才可簡化入息和工作證明。因此，失業支援的申請不可重蹈覆轍。短期工作人口達20多萬，背後就是20多萬家庭，五、六十萬人，不少處於中下階層亦沒有強積金戶口，一萬元對他們來說是救命草。當疫情嚴峻，政府在為公帑把關的同時，亦要從寬處理申請，而盡早公布詳情，亦有助申請者整理所需文件，期望「早遞交早發放」。

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不包無薪假者原因牽強

第二，整個計劃仍然忽略一群開工不足和被放無薪假的人士。政策創新與統籌辦公室總監何珮玲強調無薪假者「仍有一份工作」，透過支援僱主幫助僱員，只要經濟穩定他們就可復工，故不是政府失業支援的受助群體。其實無薪假者的狀態跟失業分別不大，而且僱主獲得支援後也用來交租，落在員工的支援有限，同樣未能替他們濟急。政府即使認為他們不屬嚴格定義下的失業，也要看其他支援措施適合他們，例如進一步降低在職家庭津貼的門檻，又可考慮推出停工津貼，令他們同獲支援。

第三，疫情在未來一兩個月仍會處於高位，失業者未必在一時三刻找回工作，單次領取一萬元的津貼不會足夠。政府應多發至少一輪的資助，避免他們用光積蓄，陷入貧窮。

政府在申請撥款時強調六成款項用以推行援助受疫情影響人士的措施，但最終有多少資金能夠放進受助者口袋？如果申請關卡仍然重重，受助人士少於預期，同時有需要者仍然未獲支援，公帑用不得其所，亦是施政失誤。疫情支援辦不好，最糟糕的是衍生更多貧窮人口，加劇社會不穩，這是政府和社會不願看到的。